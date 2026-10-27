Азербайджанская компания изучит золотое месторождение в Кашкадарье

·45·Экономика
Азербайджанская компания изучит золотое месторождение в Кашкадарье

Дочернее предприятие «AzerGold Uzbekistan», принадлежащее азербайджанскому акционерному обществу «AzerGold», официально зарегистрировано в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новое предприятие займется проведением геологоразведочных работ на золотом месторождении Акба в Кашкадарьинской области, оценкой минеральных ресурсов и определением экономической эффективности освоения месторождения.

После получения необходимой лицензии в течение 18 месяцев планируется проведение поисковых работ, металлургических испытаний и изучение воздействия на окружающую среду. На основе полученных результатов будет разработано технико-экономическое обоснование для промышленного освоения месторождения.

Также компания планирует создать совместное предприятие для проведения геологоразведки на перспективных участках между городами Навои и Нурата. В случае подтверждения запасов полезных ископаемых стороны рассмотрят возможности совместной разработки месторождений и реализации инвестиционных проектов.

AzerGold Uzbekistanзолотое месторождение АкбаКашкадарьинская областьгеологоразведка
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Валютные резервы Беларуси выросли на 1 миллиард долларов за месяц...Валютные резервы Беларуси выросли на 1 миллиард долларов за месяц...3 сентября 22:37Узбекистан возобновил экспорт золота и получил доходУзбекистан возобновил экспорт золота и получил доход26 мая 19:37Объем золотовалютных резервов Узбекистана превысил 70 млрд долларовОбъем золотовалютных резервов Узбекистана превысил 70 млрд долларов7 июня 14:54Объявлены цены продажи золотых слитков на 25 маяОбъявлены цены продажи золотых слитков на 25 мая25 мая 11:19Объявлены цены продажи золотых слитков на 21 маяОбъявлены цены продажи золотых слитков на 21 мая21 мая 10:12Объявлены цены продажи золотых слитков на 20 маяОбъявлены цены продажи золотых слитков на 20 мая20 мая 12:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

В Узбекистане появилась банкнота номиналом 1 млн сумов? Центробанк дал ответ
В Узбекистане появилась банкнота номиналом 1 млн сумов? Центробанк дал ответ
Объявлены курсы валют на 22 октября
Объявлены курсы валют на 22 октября
Опубликованы курсы валют на 21 октября
Опубликованы курсы валют на 21 октября
Объявлены курсы валют на 20 октября
Объявлены курсы валют на 20 октября
Объявлены курсы валют на 16 октября
Объявлены курсы валют на 16 октября
Опубликованы курсы валют на 14 октября
Опубликованы курсы валют на 14 октября
С 2027 года изменится порядок взыскания кредитной задолженности
С 2027 года изменится порядок взыскания кредитной задолженности
Объявлены курсы валют на 1 октября
Объявлены курсы валют на 1 октября