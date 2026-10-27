Азербайджанская компания изучит золотое месторождение в Кашкадарье

Дочернее предприятие «AzerGold Uzbekistan», принадлежащее азербайджанскому акционерному обществу «AzerGold», официально зарегистрировано в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новое предприятие займется проведением геологоразведочных работ на золотом месторождении Акба в Кашкадарьинской области, оценкой минеральных ресурсов и определением экономической эффективности освоения месторождения.

После получения необходимой лицензии в течение 18 месяцев планируется проведение поисковых работ, металлургических испытаний и изучение воздействия на окружающую среду. На основе полученных результатов будет разработано технико-экономическое обоснование для промышленного освоения месторождения.

Также компания планирует создать совместное предприятие для проведения геологоразведки на перспективных участках между городами Навои и Нурата. В случае подтверждения запасов полезных ископаемых стороны рассмотрят возможности совместной разработки месторождений и реализации инвестиционных проектов.