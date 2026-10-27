В Узбекистане победителю акции не выдали выигранный автомобиль

·74·Общество
В Узбекистане победителю акции не выдали выигранный автомобиль

В Узбекистане были проверены акции в сфере торговли и услуг, в ходе которых выявлены случаи нарушения прав потребителей. Об этом сообщил Комитет по развитию конкуренции.

Комитет изучил 116 акций и скидок в 58 точках торговли и услуг, зафиксировав 65 нарушений.

В частности, компания «Water Life Mineral» в Андижане не выдала трем участникам акции призы на общую сумму 60 миллионов сумов. А в Намангане автомобиль Chevrolet Cobalt был ошибочно передан другому лицу из-за неправильно набранного номера телефона. После вмешательства Комитета машину вернули законному победителю.

Кроме того, в некоторых магазинах скидки указывались некорректно, а условия акций разъяснялись не в полном объеме.

Сообщается, что 59 нарушений были устранены, в отношении четырех предпринимателей возбуждены дела. В пользу потребителей произведен перерасчет на сумму около 250 миллионов сумов.

Комитет по развитию конкуренцииПрава потребителейWater Life MineralChevrolet Cobalt
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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