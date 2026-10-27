В Узбекистане выставили на продажу iPhone 16 Pro Max, упавший в туалет

·75·Общество
В Узбекистане выставили на продажу iPhone 16 Pro Max, упавший в туалет

В Узбекистане выставили на продажу iPhone 16 Pro Max, который, как утверждается, упал в деревенский туалет. Самое интересное, что продавец не стал скрывать историю устройства и отдельно отметил исходящий от него неприятный запах.

Согласно описанию объявления, телефон упал в туалет в сельской местности. По этой причине сообщается, что от него до сих пор исходит неприятный запах, а микрофон нуждается в чистке.

Продавец утверждает, что в остальном состояние устройства хорошее. Однако запах, который может ощущаться во время разговора по телефону, остается его самым необычным «недостатком».

Это объявление привлекает внимание своими нестандартными подробностями. Тем не менее, перед покупкой такого устройства важно тщательно проверить его работоспособность, микрофон и динамики, зарядку, а также наличие повреждений от влаги.

Ведь при выборе подержанного телефона, помимо цены и внешнего вида, огромное значение имеет техническое состояние устройства.

iPhone 16 Pro MaxOLXУзбекистанСмартфоны
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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