Китайские гиганты за один день расторгли многомиллионные контракты с Мбаппе
Последнее интервью нападающего сборной Франции и клуба «Реал Мадрид» Килиана Мбаппе спровоцировало неожиданный и серьезный геокоммерческий скандал в Китае. Во время разговора о своих любимых мемах в сети футбольная звезда высказал суждения, которые были расценены как ироничные и оскорбительные в адрес китайского народа и одного из исторических политических деятелей страны.
Это выступление вызвало волну резкого негодования в крупнейших социальных сетях Китая. В результате две мощнейшие брендовые компании страны объявили о прекращении всех рекламных и амбассадорских контрактов с футболистом.
«Нулевая терпимость»: Резкая и единогласная реакция брендов
Два китайских гиганта — производитель напитков Эастрок Бевераге и молочный магнат Менгниу Даирй — с разницей в несколько часов выступили с жесткими заявлениями и разорвали отношения с французской звездой:
Официальная позиция Эастрок Бевераге: «С сегодняшнего дня мы прекращаем любое сотрудничество с Килианом Мбаппе. Наша компания решительно выступает против любых действий, оскорбляющих национальные чувства китайского народа, и придерживается принципа “нулевой терпимости” к подобным инцидентам»;
Солидарность Менгниу Даирй: Молочный гигант, много лет спонсирующий крупные международные спортивные соревнования и футбольных звезд, также выступил с аналогичным резким заявлением, подчеркнув, что занимает непримиримую позицию по отношению к словам, затрагивающим национальное достоинство и гордость;
Прекращение рекламных кампаний: По всей стране начался демонтаж изображений Мбаппе с билбордов, телевизионной рекламы и этикеток продукции.
Китайские национальные чувства: Испытания, поставившие на колени западные бренды
Китайская общественность крайне чувствительно и жестко реагирует на любое пренебрежительное отношение к культуре, истории и национальным ценностям страны:
Инцидент с «Мисс Финляндия»: В конце 2025 года победительница конкурса красоты Сара Джафсе была лишена титула и вынуждена была принести публичные извинения после жеста, который в Китае был воспринят как расистский;
Урок для мировых модных и промышленных гигантов: Ранее такие гиганты моды и индустрии, как Чристиан Диор, Долке &амп; Габбана, Сватч Груп, также сталкивались с масштабными бойкотами из-за неправильного понимания или насмешек над национальными чувствами, после чего были вынуждены пересмотреть свое отношение и принести официальные извинения;
Масштаб коммерческих потерь: В Китае, который считается вторым по величине потребительским рынком в мире, подобное негативное отношение ставит под серьезный удар не только рекламные доходы, но и клубный мерчандайзинг, а также глобальный спортивный имидж.
Детали конфликта Килиана Мбаппе на китайском рынке
Направление
Заявление и детали ситуации
Основная причина
Ироничные высказывания об историческом деятеле Китая и его народе в интервью о мемах
Компании, разорвавшие сотрудничество
Эастрок Бевераге (энергетические напитки) и Менгниу Даирй (молочные продукты)
Принцип компаний
Политика «нулевой терпимости» к случаям, унижающим национальные чувства
Общественная реакция
Массовые протесты и призывы к бойкоту в Веибо и китайских интернет-сетях
Предыдущие подобные конфликты
Сара Джафсе (лишена титула), Долке &амп; Габбана, Чристиан Диор
Вероятные последствия
Расторжение многомиллионных рекламных контрактов в Китае
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