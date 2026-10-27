Китайские гиганты за один день расторгли многомиллионные контракты с Мбаппе

Последнее интервью нападающего сборной Франции и клуба «Реал Мадрид» Килиана Мбаппе спровоцировало неожиданный и серьезный геокоммерческий скандал в Китае. Во время разговора о своих любимых мемах в сети футбольная звезда высказал суждения, которые были расценены как ироничные и оскорбительные в адрес китайского народа и одного из исторических политических деятелей страны.

Это выступление вызвало волну резкого негодования в крупнейших социальных сетях Китая. В результате две мощнейшие брендовые компании страны объявили о прекращении всех рекламных и амбассадорских контрактов с футболистом.

«Нулевая терпимость»: Резкая и единогласная реакция брендов

Два китайских гиганта — производитель напитков Эастрок Бевераге и молочный магнат Менгниу Даирй — с разницей в несколько часов выступили с жесткими заявлениями и разорвали отношения с французской звездой:

Официальная позиция Эастрок Бевераге: «С сегодняшнего дня мы прекращаем любое сотрудничество с Килианом Мбаппе. Наша компания решительно выступает против любых действий, оскорбляющих национальные чувства китайского народа, и придерживается принципа “нулевой терпимости” к подобным инцидентам»;

Солидарность Менгниу Даирй: Молочный гигант, много лет спонсирующий крупные международные спортивные соревнования и футбольных звезд, также выступил с аналогичным резким заявлением, подчеркнув, что занимает непримиримую позицию по отношению к словам, затрагивающим национальное достоинство и гордость;

Прекращение рекламных кампаний: По всей стране начался демонтаж изображений Мбаппе с билбордов, телевизионной рекламы и этикеток продукции.

Китайские национальные чувства: Испытания, поставившие на колени западные бренды

Китайская общественность крайне чувствительно и жестко реагирует на любое пренебрежительное отношение к культуре, истории и национальным ценностям страны:

Инцидент с «Мисс Финляндия»: В конце 2025 года победительница конкурса красоты Сара Джафсе была лишена титула и вынуждена была принести публичные извинения после жеста, который в Китае был воспринят как расистский;

Урок для мировых модных и промышленных гигантов: Ранее такие гиганты моды и индустрии, как Чристиан Диор, Долке &амп; Габбана, Сватч Груп, также сталкивались с масштабными бойкотами из-за неправильного понимания или насмешек над национальными чувствами, после чего были вынуждены пересмотреть свое отношение и принести официальные извинения;

Масштаб коммерческих потерь: В Китае, который считается вторым по величине потребительским рынком в мире, подобное негативное отношение ставит под серьезный удар не только рекламные доходы, но и клубный мерчандайзинг, а также глобальный спортивный имидж.

Детали конфликта Килиана Мбаппе на китайском рынке