Легенда бокса Майк Тайсон получил приглашение сняться в турецком сериале

Легенда бокса Майк Тайсон может принять участие в еще одном актерском проекте. Как сообщает турецкая журналистка Бирсен Алтунташ, ожидается, что знаменитый боксер появится в качестве приглашенной звезды в сериале «Tuzlu Kahve».

Согласно имеющейся информации, Тайсон может исполнить роль друга персонажа Мехмета, которого играет известный турецкий актер Бугра Гюльсой, приехавшего из Америки. Сообщается, что продюсер проекта Полат Ягджи уже пригласил боксера в Турцию.

Однако участие Майка Тайсона в сериале пока официально не подтверждено. В связи с этим ожидается окончательная информация о его участии в съемках и деталях образа.

Помимо спортивной карьеры, Майк Тайсон и ранее появлялся в кино- и телепроектах. Если это сотрудничество состоится, поклонники смогут увидеть его и в турецком сериале.