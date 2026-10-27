«Здесь что-то не так»: дядя Ламина Ямаля возмущен результатами «Золотого мяча»

Самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе — «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) 2026 года вызвала бурные дискуссии в футбольном сообществе. То, что 19-летняя звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль занял лишь 3-е место, было встречено резким недовольством со стороны его семьи и близких.

В своем интервью дядя футболиста Абдул подчеркнул, что он глубоко разочарован результатами голосования и тем, что его племянник остался без заслуженной награды, несмотря на исторический сезон.

«Что-то здесь не так»: прямые и смелые обвинения Абдула

Дядя Ламина Ямаля выразил серьезные сомнения в системе вручения награды и решении жюри:

Исторические достижения без награды: «Ламин за один сезон выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и чемпионат мира со сборной. Но разве этого было недостаточно для «Золотого мяча»?», — задался вопросом Абдул;

Критика кандидатов: «Я точно не знаю, в чем дело, но здесь что-то не так. Игроки, которые почти ничего не выиграли за сезон, также претендовали на главный приз. Не буду называть имена, но это видит каждый»;

Футболист №1 в мире: «Ламин по-прежнему лучший футболист мира. На сегодняшний день нет игрока, который мог бы сравниться с его индивидуальным мастерством и уровнем игры на поле», — подчеркнул он.

Тройка «Золотого мяча-2026»: цифры и разница в наградах

Напомним, что «Золотой мяч» 2026 года впервые в карьере был вручен нападающему сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейну:

Гарри Кейн (1-е место): Набрал наибольшее количество голосов жюри благодаря тому, что забил более 70 голов за клуб и сборную, побив рекорды сезона;

Килиан Мбаппе (2-е место): Французский нападающий занял вторую строчку благодаря личной результативности на мундиале и в клубных турнирах;

Ламин Ямаль (3-е место): Несмотря на превосходство над всеми конкурентами по командным трофеям (ЧМ, Ла Лига, Суперкубок), в итоговом голосовании замкнул тройку лидеров.

Достижения Ламина Ямаля в сезоне и подиум «Золотого мяча»