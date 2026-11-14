Объединение перед лицом катастроф: как сотрудничают страны СНГ?

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Объединение перед лицом катастроф: как сотрудничают страны СНГ?
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  • В городе Шымкент (Казахстан) с 13 ноября проходит очередное заседание Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.
  • Казахстан принимает это мероприятие впервые за последние 11 лет.
  • В нем принимают участие представители девяти стран СНГ и сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

Вчера, 13 ноября, в городе Шымкент (Казахстан) началось очередное заседание Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Историческое гостеприимство и участники

Эта международная встреча имеет особое значение для Казахстана, поскольку страна принимает столь представительное мероприятие впервые за последние 11 лет. Это свидетельствует о том, насколько актуальными являются вопросы безопасности и сотрудничества в регионе.

Ожидается, что в заседании примут участие:

  • Девять полномочных представителей стран СНГ по чрезвычайным ситуациям;

  • Ответственные сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

Основные вопросы для обсуждения

Члены совета обсудят обширную повестку дня. Основное внимание будет уделено следующим направлениям:

  1. Совместные действия: Разработка оперативных и эффективных совместных мер при возникновении трансграничных стихийных бедствий и техногенных катастроф.

  2. Подготовка кадров: Профессиональная подготовка пожарных и спасателей, внедрение современных методик и обмен опытом.

  3. Международное сотрудничество: Дальнейшее развитие и укрепление межгосударственных связей в сфере гражданской защиты.

Параметры встречи

Данные

Дата

Пятница

Место

город Шымкент, Казахстан

Организатор

Межгосударственный совет СНГ / МЧС Казахстана

Основная цель

Обеспечение региональной безопасности

Безусловно, подобные встречи служат важным шагом в формировании единой и скоординированной стратегии по предотвращению чрезвычайных ситуаций и борьбе с ними на пространстве СНГ.

Как вы считаете, насколько подобные международные советы реально улучшают работу спасателей? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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