Объединение перед лицом катастроф: как сотрудничают страны СНГ?

Вчера, 13 ноября, в городе Шымкент (Казахстан) началось очередное заседание Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Историческое гостеприимство и участники

Эта международная встреча имеет особое значение для Казахстана, поскольку страна принимает столь представительное мероприятие впервые за последние 11 лет. Это свидетельствует о том, насколько актуальными являются вопросы безопасности и сотрудничества в регионе.

Ожидается, что в заседании примут участие:

Девять полномочных представителей стран СНГ по чрезвычайным ситуациям;

Ответственные сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

Основные вопросы для обсуждения

Члены совета обсудят обширную повестку дня. Основное внимание будет уделено следующим направлениям: