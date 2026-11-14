Объединение перед лицом катастроф: как сотрудничают страны СНГ?
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- В городе Шымкент (Казахстан) с 13 ноября проходит очередное заседание Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.
- Казахстан принимает это мероприятие впервые за последние 11 лет.
- В нем принимают участие представители девяти стран СНГ и сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
Вчера, 13 ноября, в городе Шымкент (Казахстан) началось очередное заседание Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Историческое гостеприимство и участники
Эта международная встреча имеет особое значение для Казахстана, поскольку страна принимает столь представительное мероприятие впервые за последние 11 лет. Это свидетельствует о том, насколько актуальными являются вопросы безопасности и сотрудничества в регионе.
Ожидается, что в заседании примут участие:
Девять полномочных представителей стран СНГ по чрезвычайным ситуациям;
Ответственные сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
Основные вопросы для обсуждения
Члены совета обсудят обширную повестку дня. Основное внимание будет уделено следующим направлениям:
Совместные действия: Разработка оперативных и эффективных совместных мер при возникновении трансграничных стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Подготовка кадров: Профессиональная подготовка пожарных и спасателей, внедрение современных методик и обмен опытом.
Международное сотрудничество: Дальнейшее развитие и укрепление межгосударственных связей в сфере гражданской защиты.
Параметры встречи
Данные
Дата
Пятница
Место
город Шымкент, Казахстан
Организатор
Межгосударственный совет СНГ / МЧС Казахстана
Основная цель
Обеспечение региональной безопасности
Безусловно, подобные встречи служат важным шагом в формировании единой и скоординированной стратегии по предотвращению чрезвычайных ситуаций и борьбе с ними на пространстве СНГ.
Как вы считаете, насколько подобные международные советы реально улучшают работу спасателей? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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