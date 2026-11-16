Популярные в корейских дорамах мандарины с острова Чеджу будут поставляться в Узбекистан

На рынках Узбекистана теперь в Южной Корее можно будет приобрести и мандарины, выращенные в Южной Корее. Если до сих пор в нашу страну цитрусовые завозились в основном из Китая, Пакистана и Турции, то теперь к ним добавятся мандарины, выращиваемые на корейском острове Чеджу.

Мандарины с Чеджу отличаются тонкой кожурой, сочностью и уникальным кисло-сладким вкусом. Поклонникам корейских сериалов и фильмов этот остров хорошо знаком. Ведь фильм «Когда жизнь дает тебе мандарины», получивший международное признание, снимался именно на Чеджу. У местных жителей есть свой особый способ употребления мандаринов: их запекают на печи, как картофель.

Эта поставка имеет более широкое значение, чем обычный импорт, так как мандарины с Чеджу выходят на рынок Узбекистана впервые. Первая партия объемом 2 тонны была доставлена в страну самолетом. К середине месяца планируется поставка еще 39 тонн продукции. Фрукты поступят в продажу в сети супермаркетов Корзинка.

На установление этих торговых связей между Узбекистаном и Южной Кореей ушел один год и девять месяцев. Это было связано с необходимостью согласования карантинных требований и завершения всех официальных процедур, необходимых для ввоза продукции в нашу страну.