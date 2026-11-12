Бухарский нефтеперерабатывающий завод выходит на новый этап: будет налажено производство бензина Евро-5

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Бухарский нефтеперерабатывающий завод выходит на новый этап: будет налажено производство бензина Евро-5

Президент Шавкат Мирзиёев 12 ноября ознакомился с презентацией текущей деятельности Бухарского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ), а также планами по расширению и модернизации его производственных мощностей. Эти стратегически важные проекты являются большим шагом в обеспечении топливно-энергетической безопасности нашей страны и улучшении экологических показателей.

Текущая деятельность и финансовые показатели предприятия

Завод, введенный в эксплуатацию в 1997 году, имеет проектную мощность по переработке 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата в год, и в настоящее время здесь трудятся более 3,2 тысячи человек. На заводе производятся автобензин, дизельное топливо, авиакеросин и другие важные нефтепродукты.

Согласно данным, представленным на презентации, за девять месяцев текущего года было переработано более 1,5 миллиона тонн сырья, получено около 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов, а чистая прибыль составила 2,2 триллиона сумов. До конца года планируется довести объем переработки сырья до 2,17 миллиона тонн.

Деятельность завода и планы

Показатели / Детали

Год ввода в эксплуатацию

1997 год

Проектная мощность

2,5 млн тонн нефти и газового конденсата в год

Текущая чистая прибыль (за 9 месяцев)

2,2 триллиона сумов

Стоимость проекта Евро-5

328 миллионов долларов (запуск во II квартале 2029 года)

Стоимость перспективного проекта

1,8 миллиарда долларов (строительство начнется в 2028 году)

Проект по производству бензина стандарта Евро-5

Одним из приоритетных направлений развития предприятия является освоение производства высококачественных и экологически чистых видов топлива. С этой целью на заводе разработан проект стоимостью 328 миллионов долларов по организации производства автобензина марок АИ-92 и АИ-95, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.

  • Будет создана возможность производства 1,1 миллиона тонн автобензина стандарта Евро-5 в год.

  • Экономия средств на импортных топливных присадках составит до 150 миллионов долларов в год.

  • Будет создано 200 новых рабочих мест, запуск проекта намечен на второй квартал 2029 года.

Перспективный нефтехимический проект стоимостью 1,8 миллиарда долларов и международное сотрудничество

В ходе презентации был также рассмотрен еще один крупный перспективный проект стоимостью 1,8 миллиарда долларов, направленный на дальнейшее резкое расширение производственных мощностей завода.

В рамках данного проекта планируется внедрение современных технологий нефтепереработки и нефтехимии, а также строительство новых технологических установок. В результате:

  • Общий годовой объем производимых нефтепродуктов будет доведен до 4,6 миллиона тонн (вместо нынешних 2,1 млн тонн).

  • Производство автобензина будет доведено до 2,7 миллиона тонн, дизельного топлива — до 1,24 миллиона тонн, авиакеросина — до 500 тысяч тонн.

  • Расширятся возможности по освоению производства бензола и другой нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

Реализация этого крупного проекта предусматривает сотрудничество с ведущими технологическими компаниями Китая, Франции, США и Азербайджана, начало строительных работ запланировано на 2028 год. В ходе презентации глава государства дал соответствующие поручения по обеспечению экономической эффективности проектов, широкому привлечению современных технологий и бесперебойному снабжению населения качественными нефтепродуктами.

Как вы считаете, как модернизация Бухарского нефтеперерабатывающего завода повлияет на цену и качество топлива на внутреннем рынке? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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