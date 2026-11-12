Бухарский нефтеперерабатывающий завод выходит на новый этап: будет налажено производство бензина Евро-5

Президент Шавкат Мирзиёев 12 ноября ознакомился с презентацией текущей деятельности Бухарского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ), а также планами по расширению и модернизации его производственных мощностей. Эти стратегически важные проекты являются большим шагом в обеспечении топливно-энергетической безопасности нашей страны и улучшении экологических показателей.

Текущая деятельность и финансовые показатели предприятия

Завод, введенный в эксплуатацию в 1997 году, имеет проектную мощность по переработке 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата в год, и в настоящее время здесь трудятся более 3,2 тысячи человек. На заводе производятся автобензин, дизельное топливо, авиакеросин и другие важные нефтепродукты.

Согласно данным, представленным на презентации, за девять месяцев текущего года было переработано более 1,5 миллиона тонн сырья, получено около 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов, а чистая прибыль составила 2,2 триллиона сумов. До конца года планируется довести объем переработки сырья до 2,17 миллиона тонн.