Озода Нурсаидова предупредила: не верьте поддельным видео (видео)

·200·Культура
Озода Нурсаидова предупредила: не верьте поддельным видео (видео)

Озода Нурсаидова обратилась к своим поклонникам через страницу в Instagram. Певица сообщила, что в последнее время распространяются ложные видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта от ее имени.

По словам артистки, именно из-за этого ей поступает множество звонков. Некоторые обвиняют ее в рекламе различных глазных капель или жилищных проектов. Однако певица категорически подчеркнула, что вообще не занимается такой рекламой.

«Не верьте видео, созданным с помощью искусственного интеллекта. Я практически не занимаюсь рекламой, лишь в очень редких случаях — если это продукт, которому я сама доверяю, и даже тогда публикую объявление только через свою официальную страницу», — пояснила она.

Кроме того, Озода Нурсаидова с сожалением отметила, что наши соотечественники попадаются на уловки подобной ложной рекламы. Выразив недовольство использованием своего имени в таких мошеннических схемах, она призвала людей быть осторожными.

«Я не хочу быть соучастницей чьего-то преступления. Если я даю какую-либо рекламу, то обязательно размещаю ее на своей странице в Instagram. Если ее там нет, значит, я не рекламировала», — сказала певица.

В завершение певица призвала всех к бдительности и посоветовала не поддаваться на обман ради денег и ложных обещаний.

Озода НурсаидоваInstagram
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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