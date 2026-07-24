Сюрприз, повергший в шок солиста группы «Сахар»: поклонник подарил «Mercedes» за одну песню

Анвар Джураев рассказал о том, как один из поклонников, будучи глубоко тронутым его песней, подарил ему дорогостоящий автомобиль. Солист группы «Сахар» назвал этот случай одним из самых удивительных событий в своей жизни.

Инцидент произошел примерно в 2010 году, когда Анвар Джураев работал над новым альбомом. В то время, когда певец находился в Казахстане, один из фанатов постоянно слушал композицию «Дилам» и очень полюбил эту песню.

Спустя некоторое время он позвонил Анвару Джураеву и сообщил, что приготовил для него особый подарок. Приехавшего в Алматы певца сразу отвезли в автосалон «Mercedes» и предложили: «Выбирайте любую машину, какую захотите».

Анвар Джураев выбрал популярный в то время «Mercedes КЛС». Автомобиль был оформлен на имя певца без каких-либо условий.

Артист не скрывал, что не ожидал такого подарка. По его словам, после того как машина была переоформлена на него, он еще неделю не мог поверить в произошедшее.