Гульбахор Дадамирзаева выдала замуж дочь

·1·Культура
Гульбахор Дадамирзаева выдала замуж дочь

Для Гульбахор Дадамирзаевой это был один из незабываемых дней в жизни — 5 июня актриса выдала замуж свою дочь. Торжество прошло в приподнятом настроении, с соблюдением богатых национальных традиций.

На свадьбе присутствовали многие известные представители узбекского кино и искусства, которые искренне поздравили молодых. Программа для гостей, музыка и радостные моменты придали мероприятию особый шарм.

На видеозаписях ярко запечатлены счастливые мгновения молодоженов, волнение родителей и радость гостей. Особенно искренняя улыбка и наполненные любовью взгляды Гульбахор Дадамирзаевой показывают, насколько важен для нее этот день.

По оформлению и декору банкетного зала также стало известно, что дочь актрисы зовут Мубина, а жениха — Абдурахмон.

На свадебной церемонии изображены молодожены и группа празднично одетых женщин.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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