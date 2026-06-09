Гульбахор Дадамирзаева выдала замуж дочь

Для Гульбахор Дадамирзаевой это был один из незабываемых дней в жизни — 5 июня актриса выдала замуж свою дочь. Торжество прошло в приподнятом настроении, с соблюдением богатых национальных традиций.

На свадьбе присутствовали многие известные представители узбекского кино и искусства, которые искренне поздравили молодых. Программа для гостей, музыка и радостные моменты придали мероприятию особый шарм.

На видеозаписях ярко запечатлены счастливые мгновения молодоженов, волнение родителей и радость гостей. Особенно искренняя улыбка и наполненные любовью взгляды Гульбахор Дадамирзаевой показывают, насколько важен для нее этот день.

По оформлению и декору банкетного зала также стало известно, что дочь актрисы зовут Мубина, а жениха — Абдурахмон.