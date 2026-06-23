Лола Ахмедова поддержала сборную, присоединившись к тренду (видео)

·3·Культура
Лола Ахмедова поддержала сборную, присоединившись к тренду (видео)

Певица Лола Ахмедова опубликовала на своей странице в Instagram видео в поддержку национальной сборной Узбекистана.

В настоящее время в социальных сетях многие артисты и блогеры поддерживают нашу сборную, делясь различными трендовыми видео. Лола Ахмедова также не осталась в стороне от этого процесса.

На видео певица с гордостью высоко поднимает флаг Узбекистана, наносит цвета флага на лицо и демонстрирует футбольные движения в такт музыке.

Под этим видео Ахмедова оставила следующие вдохновляющие слова:

«Пусть Аллах поможет сборной Узбекистана на чемпионате мира! Мы с вами!»

Это видео за короткое время получило теплый прием от болельщиков и вызвало широкое обсуждение.

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Charos
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