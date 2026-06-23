Джим Керри возвращается: «Гринч 2» официально в разработке

Один из самых любимых праздничных фильмов нашего детства — «Гринч — похититель Рождества» — получит продолжение. Студии Универсал Пиктурес и Имагине Энтертаинмент объявили о начале работы над фильмом «Гринч 2» под руководством режиссера Рона Ховарда.

Самое приятное, что главного героя снова воплотит легендарный Джим Керри. Актер вспоминает съемки первого фильма как тяжелое испытание: неудобный костюм и ежедневный восьмичасовой грим изматывали его, из-за чего ему даже пришлось брать уроки по выносливости.

Новые технологии в этот раз значительно облегчат процесс — с помощью современных визуальных эффектов образ Гринча будет создан еще более совершенным.

Ожидается, что точная дата премьеры фильма будет объявлена в ближайшее время.