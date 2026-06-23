Эдже Иртэм могла скончаться из-за укуса обезьяны

Появились новые подробности в деле о неожиданной смерти одной из известных турецких актрис Эдже Иртэм, хорошо знакомой зрителям по сериалу «Красный сироп».

Ранее распространялись сообщения о том, что смерть 35-летней артистки могла быть вызвана сердечным приступом. Однако была выдвинута новая версия произошедшего.

Сообщается, что 22 июня адвокат покойной Угур Гёккёюн обратился в прокуратуру с просьбой обратить внимание на важный аспект в ходе следствия. По его словам, перед смертью Эдже Иртэм путешествовала по Таиланду, где могла подвергнуться нападению обезьяны.

Адвокат отметил, что на левом плече актрисы были обнаружены три следа от укусов. В ходе бесед с членами семьи выяснилось, что эти следы появились в результате укуса обезьяны во время поездки в Таиланд.

После консультаций с юристами он заявил, что в некоторых случаях подобная ситуация может привести к сепсису — заражению крови и вызвать тяжелые осложнения.

В связи с этим адвокат попросил прокуратуру изучить и этот факт в рамках расследования. На данный момент официальное заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти актрисы еще не опубликовано.

Примечательно, что за день до смерти Эдже Иртэм отметила свое 35-летие. После праздника она опубликовала пост, в котором поблагодарила поклонников за поздравления. Это стало одним из последних сообщений на ее странице.

Близкие подруги покойной рассказали, что в последние годы жизни актриса высказывала странные мысли. Она в шутку говорила, что не может представить себя старой и, возможно, умрет молодой. Некоторые фанаты сегодня интерпретируют эти слова иначе.