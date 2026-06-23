Эдже Иртэм могла скончаться из-за укуса обезьяны

·32·Культура
Эдже Иртэм могла скончаться из-за укуса обезьяны

Появились новые подробности в деле о неожиданной смерти одной из известных турецких актрис Эдже Иртэм, хорошо знакомой зрителям по сериалу «Красный сироп».

Ранее распространялись сообщения о том, что смерть 35-летней артистки могла быть вызвана сердечным приступом. Однако была выдвинута новая версия произошедшего.

Сообщается, что 22 июня адвокат покойной Угур Гёккёюн обратился в прокуратуру с просьбой обратить внимание на важный аспект в ходе следствия. По его словам, перед смертью Эдже Иртэм путешествовала по Таиланду, где могла подвергнуться нападению обезьяны.

Адвокат отметил, что на левом плече актрисы были обнаружены три следа от укусов. В ходе бесед с членами семьи выяснилось, что эти следы появились в результате укуса обезьяны во время поездки в Таиланд.

После консультаций с юристами он заявил, что в некоторых случаях подобная ситуация может привести к сепсису — заражению крови и вызвать тяжелые осложнения.

В связи с этим адвокат попросил прокуратуру изучить и этот факт в рамках расследования. На данный момент официальное заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти актрисы еще не опубликовано.

Примечательно, что за день до смерти Эдже Иртэм отметила свое 35-летие. После праздника она опубликовала пост, в котором поблагодарила поклонников за поздравления. Это стало одним из последних сообщений на ее странице.

Близкие подруги покойной рассказали, что в последние годы жизни актриса высказывала странные мысли. Она в шутку говорила, что не может представить себя старой и, возможно, умрет молодой. Некоторые фанаты сегодня интерпретируют эти слова иначе.

Эдже ИртемТурцияТаиландКызыл щербет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Марьям Тилляева подверглась резкой критике за участие в шоуМарьям Тилляева подверглась резкой критике за участие в шоуСегодня, 20:35Шахло Раметова: «Я пожалела о том, что думала о разводе»Шахло Раметова: «Я пожалела о том, что думала о разводе»Сегодня, 19:20Джахонгир Отажонов высказался об игре против Португалии (видео)Джахонгир Отажонов высказался об игре против Португалии (видео)Сегодня, 17:48Лола Ахмедова поддержала сборную, присоединившись к тренду (видео)Лола Ахмедова поддержала сборную, присоединившись к тренду (видео)Сегодня, 17:44Джим Керри возвращается: «Гринч 2» официально в разработкеДжим Керри возвращается: «Гринч 2» официально в разработкеСегодня, 16:54«Вернуться ли мне в актрисы?» — вопрос Мунисы Ризаевой вызвал обсуждения«Вернуться ли мне в актрисы?» — вопрос Мунисы Ризаевой вызвал обсужденияСегодня, 15:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...