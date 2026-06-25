Неожиданный сюрприз Умида для Зебо Рахимовой вызвал обсуждения в сети

Блогер Зебо Рахимова, привлекающая внимание многих своими искренними и интересными видео в социальных сетях, и её партнер Умид снова порадовали поклонников трогательным поступком.

На этот раз пара подготовила неожиданный подарок для своих матерей. Вместе с цветами они вручили авиабилеты для путешествия в Таиланд, на Бали, в Сингапур и Малайзию.

Зебо Рахимова опубликовала видео с этими моментами на своей странице в соцсетях. В кадрах видно, как матерям вручают букеты и путевки в путешествие.

Кроме того, ранее неожиданный подарок Умида в виде огромного букета для Зебо также вызвал бурные обсуждения в сети.

Совместные появления Зебо Рахимовой и Умида отличаются искренностью, что вызывает теплые чувства у пользователей.