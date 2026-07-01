«Челси» совершил первый крупный трансфер в эпоху Хаби Алонсо

Лондонский «Челси» клуб сделал важный шаг на пути к усилению своего состава. Команда официально объявила о трансфере защитника сборной Италии Марко Палестры . Этот переход стал первым крупным приобретением нового главного тренера Хаби Алонсо на «Стэмфорд Бридж» и свидетельствует о будущих амбициях клуба. Об этом сообщает Goal.com

По информации издания Goal.com, лондонцы заплатят клубу «Аталанта» 47 миллионов фунтов стерлингов (примерно 55 миллионов евро) за 21-летнего талантливого защитника. Переговоры по трансферу ускорились с приходом Хаби Алонсо в команду и в короткие сроки завершились положительно. Это демонстрирует готовность руководства поддерживать тактические взгляды нового тренера.

Детали контракта и конкуренция

Известный инсайдерсообщает, что сумма трансфера составляет 43 миллиона фунтов, а с учетом различных бонусов она может вырасти до 47 миллионов фунтов. С Марко Палестрой подписан долгосрочный контракт на 6 лет, который включает пункт о продлении соглашения еще на один год. Ожидается, что футболист присоединится к команде перед сезоном 2026/27.

Стоит отметить, что в этой трансферной гонке «Челси» удалось обойти итальянский «Интер» . Миланцы считались главными фаворитами в борьбе за защитника, однако активность лондонского клуба на последних этапах полностью изменила ситуацию.

Почему Палестра выбрал «Челси»?

Проведя прошлый сезонна правах аренды и будучи признанным одним из лучших защитников Серии А, Палестра так объяснил свое решение: «Многие вещи убедили меня приехать сюда,— один из лучших клубов мира. Возможность работать с Хаби Алонсо стала для меня решающим фактором. Он рассказал мне о том, в какой футбол мы будем играть, и это очень вдохновляет».

Палестра отличается универсальностью на поле. Он может выступать как традиционный крайний защитник, так и в роли вингбека. В прошлом сезоне он принял участие в 37 матчах чемпионата Италии, привлекая внимание крупных скаутов своей надежностью в обороне и активностью в атаке. Кроме того, в начале 2026 года он успел дебютировать в национальной сборной Италии.

Этот трансфер «Челси»является частью плана по радикальному обновлению состава после прошлого неудачного сезона. Привлечение молодых и талантливых игроков свидетельствует о формировании под руководством Хаби Алонсо новой динамичной команды.