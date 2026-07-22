Звезда фильма «Годзилла» Кейли Хоттл погибла в ДТП

Американская юная актриса Кейли Хоттл, известная по роли Джии в фильме «Годзилла против Конга», скончалась в результате автомобильной аварии. 18-летняя актриса умерла по пути в больницу, куда её доставляли в тяжёлом состоянии.

Трагедия произошла в штате Мэриленд, США. По предварительным данным, автомобиль, в котором актриса находилась в качестве пассажира, съехал с дороги и врезался в водопропускное сооружение.

Автомобиль съехал с дороги

По данным полиции, ДТП произошло рано утром в районе Иджамсвилл, штат Мэриленд. Во время движения автомобиль съехал с проезжей части и врезался в бетонную конструкцию на обочине. Согласно предварительным версиям, одной из причин аварии могло стать превышение скорости. Окончательное заключение ещё не обнародовано.

После получения тяжёлых травм Кейли Хоттл пытались доставить в медицинское учреждение, однако актриса скончалась в пути.

Водитель автомобиля получил травмы, не представляющие угрозы для жизни. Ещё один пассажир машины от медицинской помощи отказался. По факту происшествия ведётся расследование.

Роль Джии принесла ей большую популярность

Кейли Хоттл стала известна зрителям благодаря образу Джии в фильме «Годзилла против Конга», вышедшем на экраны в 2021 году.

Она также исполнила ту же роль в фильме 2024 года «Годзилла и Конг: Новая империя». В фильме Джия представлена как слабослышащая девочка, которая общается с Конгом на языке жестов.

Хоттл также сыграла небольшую роль в сериале «Частный детектив Магнум». Несмотря на то, что её карьера в кино была недолгой, образ Джии стал одним из самых запоминающихся в этой франшизе.

Актриса выросла в семье слабослышащих

Кейли была глухой от рождения и использовала американский жестовый язык в качестве родного. Поскольку она выросла в семье слабослышащих людей, её высоко оценили за естественное и убедительное воплощение образа Джии.

Информацию о смерти актрисы подтвердили её отец и Техасская школа для глухих, где она училась. Актёры, работавшие с Кейли, и представители сообщества слабослышащих выражают соболезнования её близким.

Внезапная смерть Кейли Хоттл стала тяжёлой утратой для поклонников франшизы «Годзилла» и киносообщества. Ожидается, что все причины ДТП станут известны после завершения полицейского расследования.