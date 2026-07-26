Шаҳзода Муҳаммедова дугонаси юборган қимматбаҳо бренд совғаларни бирма-бир очиб кўрсатди (видео)

·110·Маданият
Шаҳзода Муҳаммедова дугонаси юборган қимматбаҳо бренд совғаларни бирма-бир очиб кўрсатди (видео)

Актриса, дизайнер ва бошловчи Шаҳзода Муҳаммедова ижтимоий тармоқдаги саҳифасида дугонасидан келган қимматбаҳо совғаларни очиш жараёнини кузатувчилари билан бўлишди.

Видео остида у қуйидаги изоҳни қолдирди:

"Дугонам шоппинг қилиш касали. Мен эса эскиз чизиб, ўзим тикиб, янги нарса яратишдан завқ оламан. Раҳмат, ўртоғим, меҳринг учун. Яхши кунларингда қайтарай."

Видеода Шаҳзода дугонаси юборган совғаларни бирма-бир очар экан, машҳур брендларга унчалик қизиқмаслигини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтди. У аввало совғалар орасидаги нафис гулдастани кўрсатиб, бу кутилмаган эътибордан жуда қувонганини яширмади.

Шундан сўнг у Диор, Чанел, Карл Лагерфельд каби дунёга машҳур брендларга мансуб парфюмериялар, сумка ҳамда Диор брендининг тарихи ҳақида ҳикоя қилувчи китобни намойиш этди. Бошловчининг айтишича, ушбу совғалар дугонаси томонидан Дубайдан юборилган.

Совғаларни очиш давомида Шаҳзоданинг қувончи ва ҳаяжони юз-кўзидан яққол сезилиб турди. Видеонинг якунида у ҳазил тариқасида:

"Мен ҳам шу кетишда брендларга қизиқиб кетаман шекилли," — дея кулиб қўйди.

Мазкур видео кузатувчилар томонидан илиқ кутиб олиниб, изоҳларда дугоналар ўртасидаги самимий муносабат ва қимматбаҳо совғалар эътироф этилди.

Шахзода МухаммедоваДиорШанельКарл ЛагерфельдДубай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"Бугун, 10:50Лиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олдиЛиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олдиБугун, 09:32Учқун Тиллаевнинг ҳали ҳам ечмайдиган, Президент совғаси бўлган галстук ортидаги ҳақиқат!Учқун Тиллаевнинг ҳали ҳам ечмайдиган, Президент совғаси бўлган галстук ортидаги ҳақиқат!Бугун, 09:07Жеки Чан реппер Миягининг қўшиқларига ўйнаб тармоқларда барчанинг эътиборини тортди!Жеки Чан реппер Миягининг қўшиқларига ўйнаб тармоқларда барчанинг эътиборини тортди!Бугун, 08:46Дурдона Қурбонова тайёрлаган хачапуриси билан мухлисларни кулдирди (видео)Дурдона Қурбонова тайёрлаган хачапуриси билан мухлисларни кулдирди (видео)Бугун, 08:17 Ботир Қодиров клип суратга олаётганда кутилмаган ҳолатга тушиб қолди (видео) Ботир Қодиров клип суратга олаётганда кутилмаган ҳолатга тушиб қолди (видео)Бугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)