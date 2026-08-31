Маржона Мирзаалиева исполнила желание сына: купила новую машину (видео)

Актриса Маржона Мирзаалиева поделилась с поклонниками радостной новостью. Через свою страницу в Instagram она сообщила о покупке нового автомобиля.

Актриса опубликовала на своей странице видео с новой машиной. В нем Маржона Мирзаалиева рассказала, что по желанию своего сына Мухаммадабиба обменяла прежний автомобиль на новый.

«Альхамдулиллах. Выбор моего ребенка. Добро пожаловать в нашу семью, моя черная пантера», — написала актриса.

В трогательном обращении к сыну Маржона Мирзаалиева назвала его одним из величайших благ в своей жизни. Она подчеркнула, что хочет, чтобы он прочитал эти слова, когда вырастет, и отметила, что старается быть для него и матерью, и отцом ради его счастья.

Актриса также выразила гордость тем, что смогла собственным трудом и возможностями исполнить еще одно желание сына.

«Я горжусь тем, что благодаря собственным силам и труду смогла осуществить еще одну вещь, которую желало твое маленькое сердечко, мой мальчик», — написала она.

Эта новость была тепло встречена подписчиками актрисы. В комментариях множество пользователей поздравили Маржону Мирзаалиеву и пожелали, чтобы новый автомобиль служил ее семье на благо и в радостные дни.

Напомним, ранее актриса также сообщала о покупке нового дома для своего сына Мухаммадабиба.