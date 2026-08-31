Супергол Шомуродова: «Башакшехир» и «Касымпаша» сыграли в драматичную ничью (видео)

·50·Спорт
Супергол Шомуродова: «Башакшехир» и «Касымпаша» сыграли в драматичную ничью (видео)

В стамбульском дерби в рамках 3-го тура турецкой Суперлиги «Башакшехир» принял на своем поле клуб «Касымпаша». Встреча, прошедшая в острой и упорной борьбе, завершилась вничью со счетом 1:1.

В этом матче основное внимание узбекистанских болельщиков было приковано к Элдору Шомуродову и Аббосбеку Файзуллаеву, которые вышли на поле одновременно в стартовых составах.

Гол на 18-й минуте и действия наших легионеров

Матч запомнился следующими важными событиями:

  • Гол Шомуродова: Проявив активность уже на 18-й минуте матча, Элдор Шомуродов поразил ворота соперника и вывел «Башакшехир» вперед;

  • Замена Файзуллаева: Талантливый вингер Аббосбек Файзуллаев активно провел первый тайм, однако в перерыве по решению тренерского штаба вместо него на поле вышел Сари;

  • Шомуродов на поле 90 минут: Элдор отыграл весь матч и стал главным центром атак команды;

  • Ответный гол гостей: К 81-й минуте Диабате в составе «Касымпаши» сравнял счет (1:1), лишив хозяев важной победы.

Положение в турнирной таблице

После этой ничьей позиции команд в таблице Суперлиги приняли следующий вид:

  • «Башакшехир»: Довел количество своих очков до 4 и расположился на 7-й строчке чемпионата;

  • «Касымпаша»: Набрав 5 очков, идет на 6-м месте.

Протокол и составы матча

  • Турецкая Суперлига. 3-й тур

  • «Башакшехир» — «Касымпаша» 1:1

  • Голы: Шомуродов (18) — Диабате (81).

  • «Башакшехир»: Мухаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен (Эргюн, 64), Умут, Ольсен, Шомуродов, Файзуллаев (Сари, 46), Бозок (Зельке, 73).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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