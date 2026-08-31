Вахиджан Исоков навестил девочку из Таджикистана и подарил ей петуха (видео)

·0·Культура
Вахиджан Исоков навестил девочку из Таджикистана и подарил ей петуха (видео)

Певец Вахиджан Исоков лично навестил девочку по имени Васлида, которая приехала из Таджикистана в Ташкент и прославилась в социальных сетях.

В ходе встречи артист побеседовал с девочкой и поинтересовался ее пожеланиями. Внимание певца привлекло видео, на котором Васлида исполняет песню «Дук-дук». Сообщив, что он поставил лайк под этим роликом, певец спросил Васлиду, чего бы ей хотелось, на что она ответила, что хочет петуха.

Вахиджан Исоков пообещал подарить девочке хорошего петуха. В следующем видео запечатлено, как артист сдержал свое слово и принес Васлиде петуха. По словам певца, подаренный петух дрессированный и не убегает.

Ikki kishi ochiq havoda xo‘roz ushlab turgan bolaga qarab jilmaymoqda.

То, что певец учел желание девочки и сделал ей неожиданный подарок, было тепло встречено наблюдателями. Пользователи социальных сетей оставили искренние комментарии, восхваляя доброту и внимание Вахиджана Исокова.

Под распространившимся видео певцу также выразили благодарность: «Вот это и есть настоящая человечность! Выражаем искреннюю и безграничную благодарность певицу Вахиджану Исокову. Спасибо за вашу доброту и поддержку!»

Напомним, ранее мы сообщали, что народная артистка Узбекистана Насиба Абдуллаева также ездила в Таджикистан, чтобы навестить прославившуюся в соцсетях Васлиду. Певица побывала в гостях у девочки и исполнила вместе с ней всем знакомую песню «Бари гал».

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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