Урозов отыграл полный матч в Казани: «Рубин» победил «Динамо»

·23·Спорт
Урозов отыграл полный матч в Казани: «Рубин» победил «Динамо»

В рамках 6-го тура Российской Премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле принял махачкалинское «Динамо». Бескомпромиссная встреча на «Ак Барс Арене» завершилась яркой волевой победой хозяев со счетом 3:1.

Важным моментом для узбекистанских любителей футбола стало то, что молодой и надежный защитник нашей национальной сборной Джахонгир Урозов вышел в стартовом составе «Рубина» и провел на поле все 90 минут до финального свистка судьи, сыграв надежно.

Шоу голов во втором тайме и драма на последних минутах

Вторая половина встречи, прошедшей в первой половине без голов, оказалась богатой на острые моменты:

  • Открытие счета: на 62-й минуте игрок «Рубина» Розиков поразил ворота соперника, выведя казанцев вперед;

  • Пенальти и равновесие: на 73-й минуте игрок «Динамо» Миро точно реализовал 11-метровый штрафной удар (пенальти), сделав счет 1:1;

  • Точка от Жукича и Йочича: Хозяева усилили давление и на 87-й минуте вновь вышли вперед благодаря голу Жукича. А на добавленной арбитром 90+5-й минуте Йочич забил третий мяч в ворота соперника, поставив точку в матче.

Ситуация в турнирной таблице

Эта победа изменила показатели команд в турнирной таблице РПЛ следующим образом:

  • «Рубин»: доведя количество своих очков до 9, занял 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата;

  • «Динамо Махачкала»: набрав 10 очков, располагается на 7-м месте.

Протокол матча

  • Российская Премьер-лига. 6-тур

  • «Рубин» — «Динамо Махачкала» 3:1

  • Голы: Розиков (62), Жукич (87), Йочич (90+5) — Миро (73, пен).

  • «Рубин»: Джахонгир Урозов отыграл все 90 минут.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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