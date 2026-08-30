Неожиданное шоу в «Куксарое»: как узбекские певцы поразили Моди? (видео)

·1·Культура
Неожиданное шоу в «Куксарое»: как узбекские певцы поразили Моди? (видео)

Мероприятия, прошедшие в рамках исторического официального визита Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Узбекистан, запомнились не только важными политическими договоренностями, но и яркими культурными моментами. На официальном ужине, организованном от имени Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в честь высокого гостя, индийские мелодии и песни в исполнении узбекских артистов стали настоящим украшением вечера.

В особенности исполненная под аккомпанемент национальных инструментов знаменитая песня «Leri Lala» и традиционный индийский танец произвели большое впечатление на Нарендру Моди, и он поделился этим видеороликом со своими миллионами подписчиков в социальных сетях.

«Очень креативно, прекрасная связь!»: искреннее признание Моди

Глава правительства Индии оставил высокую оценку под видео на своей странице:

  • Реакция Премьер-министра: «Очень креативно... Прекрасная культурная связь», — так охарактеризовал высокое мастерство и искусство узбекских артистов Нарендра Моди;

  • Красочная программа и танцы: На кадрах запечатлено, как молодые исполнители в узбекских национальных костюмах и традиционных индийских танцевальных нарядах мастерски танцуют под звуки «Leri Lala» с использованием национальных деревянных палочек (даундия), а также живое исполнение музыкантов;

  • Уважение высшего уровня: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Нарендра Моди с большим интересом и в теплой обстановке наблюдали за этой культурной программой за круглым столом.

Культурные связи в очередной раз доказали, что являются важнейшим и самым близким сердцу мостом в укреплении дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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