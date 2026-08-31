Почему Кубаева? Дилноза Кубаева рассказала интересную историю происхождения своей фамилии (видео)

·33·Культура
Почему Кубаева? Дилноза Кубаева рассказала интересную историю происхождения своей фамилии (видео)

Очередной гостьей передачи «Bu kim?» («Кто это?») на телеканале «Bolajon TV» стала актриса Дилноза Кубаева. В ходе беседы ей задали вопрос о том, почему у нее именно такая фамилия — «Кубаева».

«Ой, честно говоря, мне очень часто задавали этот вопрос. Понимаете, в давние времена детям давали имена, отражающие намерения и желания родителей. Например, в надежде на рождение сына в семье девочек называли Умидахон, а в надежде на девочку мальчиков называли Умид.

Иногда, если девочки рождались одна за другой, в надежде, что следующий ребенок будет мальчиком, нарекали именем Угилой. В семьях же, где дети часто болели и не выживали, с надеждой «пусть этот ребенок останется в живых» давали такие имена, как Турсин.

У моего дедушки тоже было много братьев и сестер, которые рождались и не выживали. Когда же родился мой дедушка, родители в знак намерения «пусть у него будет много потомства, пусть множатся дети» назвали его Копайсин (Купайсин — прим. ред.).

В прежние времена при оформлении свидетельств о рождении допускались ошибки. Из-за этого многие имена искажались. И имя Купайсин в документах было записано неверно, превратившись в формы «Куба», «Кубай».

Поэтому на самом деле я должна была быть Копайсинова Дилноза, Купайсинова. Но из-за того, как записали в документах от слова «Кубай», моя фамилия стала Кубаева», — пояснила Дилноза Кубаева.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Вахиджан Исоков навестил девочку из Таджикистана и подарил ей петуха (видео)Вахиджан Исоков навестил девочку из Таджикистана и подарил ей петуха (видео)Сегодня, 05:09Маржона Мирзаалиева исполнила желание сына: купила новую машину (видео)Маржона Мирзаалиева исполнила желание сына: купила новую машину (видео)Сегодня, 05:06«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)Сегодня, 03:51Неожиданное шоу в «Куксарое»: как узбекские певцы поразили Моди? (видео)Неожиданное шоу в «Куксарое»: как узбекские певцы поразили Моди? (видео)Вчера, 17:27Ботир Кадыров: «Сахар вообще не ем»Ботир Кадыров: «Сахар вообще не ем»Вчера, 12:27Аваз Охун признался, что страдал «звездной болезнью»Аваз Охун признался, что страдал «звездной болезнью»Вчера, 03:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
На свадьбе сына Райхон Уласеновой
На свадьбе сына Райхон Уласеновой
Раъно Шодиева: на моё лечение ушло более 500 тысяч долларов
Раъно Шодиева: на моё лечение ушло более 500 тысяч долларов