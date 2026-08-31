Почему Кубаева? Дилноза Кубаева рассказала интересную историю происхождения своей фамилии (видео)

Очередной гостьей передачи «Bu kim?» («Кто это?») на телеканале «Bolajon TV» стала актриса Дилноза Кубаева. В ходе беседы ей задали вопрос о том, почему у нее именно такая фамилия — «Кубаева».

«Ой, честно говоря, мне очень часто задавали этот вопрос. Понимаете, в давние времена детям давали имена, отражающие намерения и желания родителей. Например, в надежде на рождение сына в семье девочек называли Умидахон, а в надежде на девочку мальчиков называли Умид.

Иногда, если девочки рождались одна за другой, в надежде, что следующий ребенок будет мальчиком, нарекали именем Угилой. В семьях же, где дети часто болели и не выживали, с надеждой «пусть этот ребенок останется в живых» давали такие имена, как Турсин.

У моего дедушки тоже было много братьев и сестер, которые рождались и не выживали. Когда же родился мой дедушка, родители в знак намерения «пусть у него будет много потомства, пусть множатся дети» назвали его Копайсин (Купайсин — прим. ред.).

В прежние времена при оформлении свидетельств о рождении допускались ошибки. Из-за этого многие имена искажались. И имя Купайсин в документах было записано неверно, превратившись в формы «Куба», «Кубай».

Поэтому на самом деле я должна была быть Копайсинова Дилноза, Купайсинова. Но из-за того, как записали в документах от слова «Кубай», моя фамилия стала Кубаева», — пояснила Дилноза Кубаева.