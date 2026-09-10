Мусульмон Юнусов: «Если мужчина полностью выполняет свои обязанности, женщина не будет выходить на работу» (видео)

Актер Мусульмон Юнусов В передаче «Аёл калби» («Душа женщины») он высказал мнение о роли и обязанностях мужчины и женщины в семье. Он подчеркнул, что если мужчина полностью берет на себя ответственность в семье, то и женщина будет стремиться выполнять свои обязанности.

«Если мужчина выполняет все свои мужские обязанности, женщина из чувства стыда будет выполнять свои. Если мужчина не выполняет свои обязанности в полной мере, женщина вынуждена это делать, то есть мы сами ее к этому принуждаем. Сама по себе она такой не станет», — сказал актер.

Ведущий спросил, могут ли ошибки мужчин в некоторых случаях быть причиной того, что женщины начинают работать и брать на себя ответственность за материальное обеспечение семьи.

«Значит, вы хотите сказать, что в том, что наши женщины становятся мужеподобными и говорят: "Я сама буду кормить семью", виноваты и обстоятельства? То есть, что мужчины совершают ошибки?» — задал вопрос ведущий.

Мусульмон Юнусов выразил несогласие с этим мнением и пояснил свои личные взгляды на примере.

«Это не ошибка. Потому что, например, мое личное мнение: если мужчина выполняет свои мужские обязанности, решает проблемы с деньгами и полностью обеспечивает быт, женщина не будет ходить [на работу]. То есть она не будет выходить на улицу. Потому что в этом нет необходимости», — сказал он.

Данные высказывания актера вызвали бурную реакцию в социальных сетях. В комментариях многие поддержали его взгляды.

Насколько вы согласны с мнением Мусульмона Юнусова? Как вы считаете, в каких случаях женщина вынуждена работать? Оставьте свое мнение в комментариях.