Известный турецкий актер подозревается в краже ноутбука

Турецкий театральный актер Окан Каражан подозревается в краже ноутбука, стоявшего на столе во время мероприятия в стамбульском районе Шишли. Кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшие инцидент, также распространились в сети. Об этом сообщает «Haberler».

Согласно информации, инцидент произошел 27 февраля 2026 года на территории проведения мероприятия на улице Дарьюлажезе в квартале Меркез района Шишли. Владелец ноутбука Э.Ш.А. 2 марта обратился в полицию, заявив об утере компьютера во время мероприятия и подав жалобу на Окана Каражана. Он также предоставил правоохранительным органам запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент происшествия.

Изучив кадры с камер, полиция установила, что человеком, взявшим ноутбук, является Окан Каражан. Актер же во время допроса заявил, что не собирался красть компьютер, а забрал его по ошибке.

По словам Каражана, 1 марта Э.Ш.А. вместе с тремя другими людьми подошел к нему и избил его. Актер утверждал, что они насильно увезли его, поместили в багажник автомобиля и пять раз ударили рукояткой пистолета по голове.

Однако мать актера И.К. опровергла эти утверждения. По ее словам, в день инцидента сын пришел домой после ифтара с ноутбуком и сказал, что компьютер ему подарили. Спустя несколько дней она сама отдала ноутбук человеку, который пришел за ним.

Мать также заявила, что Окан Каражан не выходил из дома, никто его насильно не увозил и не избивал. Она отметила, что у ее сына есть проблемы с психическим здоровьем, и в последнее время его поведение стало нестабильным из-за того, что он перестал регулярно принимать лекарства.

Каражан был задержан по обвинению в «открытой краже» и 7 марта направлен в суд. Однако после отправки в суд он был освобожден.

В настоящее время на распространившихся кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как актер разговаривает по телефону, осматривает ноутбук на столе, а затем зажимает его подмышкой и покидает место происшествия.

На данный момент в имеющихся сообщениях нет информации о том, что суд окончательно подтвердил факт умышленной кражи ноутбука Каражаном.