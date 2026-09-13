В Ташкенте пройдет незабываемое мероприятие для поклонников Майкла Джексона

·53·Культура
В Ташкенте пройдет незабываемое мероприятие для поклонников Майкла Джексона

В Ташкенте состоится специальное мероприятие, посвященное творчеству легенды поп-музыки Майкла Джексона. В течение одного вечера гости смогут насладиться знаменитыми песнями, танцами и уникальной сценической атмосферой артиста.

16 сентября в ресторане «UGOLËK» будет организована специальная программа, посвященная творческому миру Майкла Джексона.

В ходе мероприятия:

прозвучат популярные песни Майкла Джексона;

будут продемонстрированы танцевальные номера;

представлено специальное шоу, посвященное уникальному сценическому стилю певца.

В один вечер — музыка, танцы и легендарная сценическая атмосфера Майкла Джексона. Мероприятие начнется в среду, 16 сентября, в 18:00.

Информация Деталь

Дата 16 сентября

Время 18:00

Адрес Яшнабадский район, улица Истиқбол, 47

Программа Творчество Майкла Джексона и специальное шоу

Для поклонников, любящих творчество Майкла Джексона, этот вечер предоставит возможность еще раз прочувствовать его незабываемые песни и легендарный сценический образ.

Майкл ДжексонТашкентUGOLËKПоп-музыка
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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