В Ташкенте пройдет незабываемое мероприятие для поклонников Майкла Джексона
В Ташкенте состоится специальное мероприятие, посвященное творчеству легенды поп-музыки Майкла Джексона. В течение одного вечера гости смогут насладиться знаменитыми песнями, танцами и уникальной сценической атмосферой артиста.
16 сентября в ресторане «UGOLËK» будет организована специальная программа, посвященная творческому миру Майкла Джексона.
В ходе мероприятия:
прозвучат популярные песни Майкла Джексона;
будут продемонстрированы танцевальные номера;
представлено специальное шоу, посвященное уникальному сценическому стилю певца.
В один вечер — музыка, танцы и легендарная сценическая атмосфера Майкла Джексона. Мероприятие начнется в среду, 16 сентября, в 18:00.
Информация Деталь
Дата 16 сентября
Время 18:00
Адрес Яшнабадский район, улица Истиқбол, 47
Программа Творчество Майкла Джексона и специальное шоу
Для поклонников, любящих творчество Майкла Джексона, этот вечер предоставит возможность еще раз прочувствовать его незабываемые песни и легендарный сценический образ.
…