Наргиза Салмонова, ставшая невесткой в Турции: «Целый год умоляла свекровь» (видео)

·11·Культура
Наргиза Салмонова, ставшая невесткой в Турции: «Целый год умоляла свекровь» (видео)

Актриса Наргиза Салмонова в программе «Mening oshxonam» («Моя кухня») рассказала о периоде своей жизни в качестве невестки и вспомнила, как свекровь поначалу не подпускала её к кухне.

«Когда я только приехала невесткой в Турцию, мне вообще не доверяли кухню. Я целый год умоляла свекровь. Вам может показаться, что это очень хорошая ситуация. Возможно, это мечта многих. Но я была немного расстроена этим обстоятельством.

'О Боже, лишь бы они не пришли, успеть бы', — думала я, моя посуду. Я ходила в гости и старалась быстро приготовить еду до их прихода. Потому что хотела доказать, на что способна. Но свекровь вообще не подпускала меня к кухне», — поделилась актриса.

Er-xotinning to‘y va Registon maydoni fonidagi ikki xil ko‘rinishdagi surati.

По словам Наргизы Салмоновой, свекровь объяснила ей своё решение иначе.

«Позже свекровь сказала: 'Доченька, работай над собой, адаптируйся к Турции, хорошо изучи наши обычаи. Готовка никуда не убежит. Пока у меня есть силы, я буду готовить. Может, когда-нибудь, когда у меня не будет сил, ты будешь готовить для меня'».

Но я всё равно была расстроена. Я думала: 'Она мне красиво объясняет или просто не доверяет?' Позже я доказала, на что способна. Слава Богу, сейчас, когда приходят гости, она спокойно доверяет мне кухню», — вспоминает актриса о начале своей семейной жизни.

Наргиза СалмоноваMening oshxonamСвекровьТурция
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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