SpaceX планирует превратить Starlink в полноценного 5Г-оператора

·27·Технологии
SpaceX планирует превратить Starlink в полноценного 5Г-оператора

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, рассматривает возможность расширения проекта Starlink Мобиле, чтобы превратить его в полноценного 5Г-оператора сотовой связи. Хотя эта инициатива направлена на создание глобальной сети из космоса, она вызывает бурные дискуссии на телекоммуникационном рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, крупный американский телекоммуникационный оператор Т-Мобиле скептически относится к этому плану SpaceX. Финансовый директор Т-Мобиле Питер Освалдикс отметил, что создание конкуренции между космической сетью и обычными наземными базовыми станциями на данный момент является крайне сложной технической и экономической задачей.

Технические барьеры и ограничения космической связи

В настоящее время технология Директ-то-Келл уже позволяет подключать обычные смартфоны напрямую к спутникам Starlink. Например, сервис Т-Сателлите, запущенный в партнерстве с Т-Мобиле, может работать без специальных антенн, используя частоты оператора.

Однако такая связь пока значительно уступает традиционным сотовым сетям. Поскольку спутники находятся на высоте сотен километров от Земли и постоянно движутся, передача сигнала усложняется. Их мощность значительно ниже, чем у наземных базовых станций, поэтому обеспечить стабильную связь внутри зданий или в автомобилях крайне трудно.

Трудности на пути к статусу независимого оператора

SpaceX изучает несколько направлений для выхода на рынок мобильной связи. Одно из них — работа в качестве виртуального оператора (МВНО), использующего сети других компаний. Однако, по информации Т-Мобиле, крупные операторы США пока не проявляют интереса к такому сотрудничеству.

Второй путь — покупка собственных частот и строительство независимой наземной сети. Но это потребует от SpaceX огромных инвестиций, многих лет работы и установки миллионов базовых станций. Идея установки малых станций на домашних антеннах также оценивается как неэффективная из-за необходимости охвата миллиардов устройств и серьезных радиочастотных помех.

По мнению экспертов, пропускная способность также является одной из главных проблем. Если в малонаселенных районах один спутник может обслуживать сотни пользователей, то в крупных городах с миллионами абонентов распределение ограниченных космических ресурсов вызовет серьезные трудности.

StarlinkSpaceXT-Mobile5GТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Смартфон Xiaomi 18 Фолд показал высокие результаты продаж в Китае в первый деньСмартфон Xiaomi 18 Фолд показал высокие результаты продаж в Китае в первый деньСегодня, 02:27Стала известна цена iPhone 18: новые модели Pro станут еще дороже!Стала известна цена iPhone 18: новые модели Pro станут еще дороже!Сегодня, 01:41Транзисторы будущего: ученые создали сверхтонкий слой толщиной в атомыТранзисторы будущего: ученые создали сверхтонкий слой толщиной в атомыСегодня, 01:29Дата презентации и основные характеристики флагмана Honor Magic 9Дата презентации и основные характеристики флагмана Honor Magic 9Сегодня, 00:58Количество предзаказов на iPhone Дуо в Китае установило рекордКоличество предзаказов на iPhone Дуо в Китае установило рекордСегодня, 00:24Rocket Lab недовольна контрактом NASA на 700 миллионов долларов для МарсаRocket Lab недовольна контрактом NASA на 700 миллионов долларов для МарсаВчера, 15:54
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Искусственный интеллект вышел из-под контроля человека: ученые бьют тревогу!
Искусственный интеллект вышел из-под контроля человека: ученые бьют тревогу!