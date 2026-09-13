SpaceX планирует превратить Starlink в полноценного 5Г-оператора

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, рассматривает возможность расширения проекта Starlink Мобиле, чтобы превратить его в полноценного 5Г-оператора сотовой связи. Хотя эта инициатива направлена на создание глобальной сети из космоса, она вызывает бурные дискуссии на телекоммуникационном рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, крупный американский телекоммуникационный оператор Т-Мобиле скептически относится к этому плану SpaceX. Финансовый директор Т-Мобиле Питер Освалдикс отметил, что создание конкуренции между космической сетью и обычными наземными базовыми станциями на данный момент является крайне сложной технической и экономической задачей.

Технические барьеры и ограничения космической связи

В настоящее время технология Директ-то-Келл уже позволяет подключать обычные смартфоны напрямую к спутникам Starlink. Например, сервис Т-Сателлите, запущенный в партнерстве с Т-Мобиле, может работать без специальных антенн, используя частоты оператора.

Однако такая связь пока значительно уступает традиционным сотовым сетям. Поскольку спутники находятся на высоте сотен километров от Земли и постоянно движутся, передача сигнала усложняется. Их мощность значительно ниже, чем у наземных базовых станций, поэтому обеспечить стабильную связь внутри зданий или в автомобилях крайне трудно.

Трудности на пути к статусу независимого оператора

SpaceX изучает несколько направлений для выхода на рынок мобильной связи. Одно из них — работа в качестве виртуального оператора (МВНО), использующего сети других компаний. Однако, по информации Т-Мобиле, крупные операторы США пока не проявляют интереса к такому сотрудничеству.

Второй путь — покупка собственных частот и строительство независимой наземной сети. Но это потребует от SpaceX огромных инвестиций, многих лет работы и установки миллионов базовых станций. Идея установки малых станций на домашних антеннах также оценивается как неэффективная из-за необходимости охвата миллиардов устройств и серьезных радиочастотных помех.

По мнению экспертов, пропускная способность также является одной из главных проблем. Если в малонаселенных районах один спутник может обслуживать сотни пользователей, то в крупных городах с миллионами абонентов распределение ограниченных космических ресурсов вызовет серьезные трудности.