Дочери Мукаддас Садуллаевой исполнилось 11 лет: длинные волосы Садии привлекли внимание (видео)
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Актриса Мукаддас Садуллаева в видео, опубликованном на своей странице в Instagram, сообщила, что ее дочке Садии исполнилось 11 лет.
В честь дня рождения дочери артистка выразила ей искренние пожелания и направила трогательное поздравление.
«МашаАллах. Душа моя, доченька Садия, с днем рождения. Хвала Господу нашему, который даровал тебя нам. Пусть мы радуемся твоему счастью, успехам и благополучию вместе с твоим папой и бабушками. Будь праведной дочерью, которая прославит нас, луноликая моя, душа моя», — написала актриса.
В видео длинные и красивые волосы Садии также привлекли внимание многих. Подписчики актрисы поздравили девочку с днем рождения, оставив в комментариях теплые и искренние пожелания.
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