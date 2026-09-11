Дочери Мукаддас Садуллаевой исполнилось 11 лет: длинные волосы Садии привлекли внимание (видео)

·86·Культура
Дочери Мукаддас Садуллаевой исполнилось 11 лет: длинные волосы Садии привлекли внимание (видео)

Актриса Мукаддас Садуллаева в видео, опубликованном на своей странице в Instagram, сообщила, что ее дочке Садии исполнилось 11 лет.

В честь дня рождения дочери артистка выразила ей искренние пожелания и направила трогательное поздравление.

«МашаАллах. Душа моя, доченька Садия, с днем рождения. Хвала Господу нашему, который даровал тебя нам. Пусть мы радуемся твоему счастью, успехам и благополучию вместе с твоим папой и бабушками. Будь праведной дочерью, которая прославит нас, луноликая моя, душа моя», — написала актриса.

В видео длинные и красивые волосы Садии также привлекли внимание многих. Подписчики актрисы поздравили девочку с днем рождения, оставив в комментариях теплые и искренние пожелания.

Муқаддас СадуллаеваСадияСадия 11 ёшТуғилган куни
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Деклан Райснинг севгилиси яна танкидлар марказида колдиДеклан Райснинг севгилиси яна танкидлар марказида колдиСегодня, 17:49«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...Сегодня, 11:26«Энанг о‘йнасин!»: Видео об «украденном» тещей муже взорвало интернет...«Энанг о‘йнасин!»: Видео об «украденном» тещей муже взорвало интернет...Сегодня, 11:03Сенсация в узбекском кино: когда фильм Алишера Узакова «Чемпион» выйдет на экраны?Сенсация в узбекском кино: когда фильм Алишера Узакова «Чемпион» выйдет на экраны?Сегодня, 08:47Известный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался в возрасте 54 летИзвестный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался в возрасте 54 летСегодня, 04:44Нилуфар Усмонова приглашает поклонников на большой концерт: известны датыНилуфар Усмонова приглашает поклонников на большой концерт: известны датыСегодня, 01:15
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)
«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)