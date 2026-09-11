Дочери Мукаддас Садуллаевой исполнилось 11 лет: длинные волосы Садии привлекли внимание (видео)

Актриса Мукаддас Садуллаева в видео, опубликованном на своей странице в Instagram, сообщила, что ее дочке Садии исполнилось 11 лет.

В честь дня рождения дочери артистка выразила ей искренние пожелания и направила трогательное поздравление.

«МашаАллах. Душа моя, доченька Садия, с днем рождения. Хвала Господу нашему, который даровал тебя нам. Пусть мы радуемся твоему счастью, успехам и благополучию вместе с твоим папой и бабушками. Будь праведной дочерью, которая прославит нас, луноликая моя, душа моя», — написала актриса.

В видео длинные и красивые волосы Садии также привлекли внимание многих. Подписчики актрисы поздравили девочку с днем рождения, оставив в комментариях теплые и искренние пожелания.