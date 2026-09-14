19-летняя дочь Лолы вышла на сцену и удивила всех

Дочь известной узбекской певицы Лолы — Шахина — тоже входит в мир искусства. Молодая исполнительница впервые вышла на большую сцену в рамках фестиваля, прошедшего в Ташкенте.

Как стало известно, Шахина решила пойти по стопам матери летом 2024 года. В том же году она представила свою первую музыкальную композицию под названием «Paris».

В своей творческой деятельности Шахина использует сценический псевдоним Mommy Bless. 19-летняя певица в настоящее время старается найти свой собственный путь в музыкальной сфере.

Интересно, что её мать — певица Лола — тоже пришла в искусство в очень юном возрасте. Лола впервые шагнула на сцену в 13 лет.

Теперь же Шахина, идущая по стопам мамы, полна решимости завоевать внимание поклонников своим творчеством. Любители искусства с интересом ждут будущих творческих работ молодой певицы.