Чудесное возвращение: Селин Дион не смогла сдержать слёз перед 35 тысячами зрителей (видео)

·26·Культура
Чудесное возвращение: Селин Дион не смогла сдержать слёз перед 35 тысячами зрителей (видео)

Живая легенда мировой эстрады, обладательница неповторимого голоса Селин Дион оказалась в центре исторического события, которое поразило и взволновало весь мир. Отошедшая от сцены из-за тяжёлого и неизлечимого неврологического заболевания 58-летняя канадская певица успешно провела свой первый полноценный сольный концерт после ровно шестилетнего перерыва. На состоявшийся в огромном дворце «Пленитуд Арена» в городе Нантер под Парижем вечер собралось более 35 тысяч зрителей, которые встретили легендарную звезду на сцене стоя с первых же нот, со слезами и непрекращающимися аплодисментами.

Объявившая в 2022 году о том, что она страдает неизлечимым синдромом мышечных спазмов, и практически потерявшая способность свободно говорить и петь, Дион продемонстрировала беспримерную волю и вживую исполнила свои самые сложные шедевры. Организаторы называют это выступление самым триумфальным возвращением в истории современной музыки. Какими же песнями мировая звезда потрясла фанатов на сцене, как проходила 6-летняя борьба с болезнью, и свидетельствуют ли запланированные на эту осень 26 концертов на парижской сцене о полном восстановлении певицы?

35 тысяч фанатов стоя: чудесный вечер под Парижем

Подробности исторического концерта на «Пленитуд Арене» и музыкальная программа:

  • «Встали с первых нот»: Собравшиеся в зале 35 тысяч зрителей с первых же секунд появления Селин Дион на сцене встали со своих мест и со слезами приветствовали артистку;

  • Живое звучание легендарных хитов: Певица наряду с лучшими композициями на французском и английском языках безупречно исполнила такие сложные песни, как ставшая гимном фильма «Титаник» «Мое сердце будет биться дальше» и «Я одна»;

  • Оперный шедевр: Во время программы она исполнила драматическую арию «Я уйду далеко» из знаменитой оперы итальянского композитора Альфредо Каталани «Валли», доказав, что её голос остался таким же глубоким и сильным;

  • Финал исключительно на французском: Вернувшись на сцену в конце концерта по непрерывным требованиям публики, Селин Дион дополнительно подарила свои самые изысканные песни только на французском языке.

«Я пою о жизни!»: слова из глубины сердца от Селин Дион её поклонникам

Растроганная посреди концерта певица искренне обратилась к собравшимся:

  • Сдержание слова: «Наконец-то. Как же здорово, что мы все снова вместе. Я обещала вернуться, снова выйти на сцену. И вот я здесь: я пою для вас, я пою для себя, я пою о жизни», — сказала певица, не скрывая слёз;

  • Большое осеннее турне: Это триумфальное возвращение не является разовой акцией — текущей осенью Селин Дион планирует дать на этой арене в общей сложности 26 больших концертов;

  • Гармония сцены и голоса: Певица почувствовала, что после долгого лечения и сложных физиотерапевтических процедур она полностью вернула себе атмосферу сцены, микрофон, музыкальный коллектив и свой природный голос.

Победа над болезнью: синдром мышечных спазмов и история борьбы

Прошедшие годы испытаний певицы стали примером человеческой воли:

  • Тяжёлый диагноз 2022 года: В декабре 2022 года Селин Дион объявила, что борется с редким, неизлечимым синдромом мышечных спазмов, который приводит человеческое тело к параличу;

  • Страшные моменты в документальном фильме: В фильме «Я: Селин Дион» были открыто показаны кадры страшного приступа и боли после возвращения из студии в 2023 году — певица приказала не убирать эти кадры при монтаже, чтобы другие понимали, что происходит в её теле;

  • Вспышки на Олимпиаде и «Грэмми»: Путь её восстановления происходил поэтапно — в начале 2024 года она появилась для вручения премии «Грэмми» Тейлор Свифт, а в июле потрясла всю планету на церемонии открытия Парижской Олимпиады, исполнив «Гимн любви» Эдит Пиаф стоя на Эйфелевой башне.

Это триумфальное возвращение Селин Дион перед 35 тысячами зрителей вписывается в историю не только как великая победа искусства, но и как торжество человеческой воли и бесконечной любви к жизни над любой тяжёлой болезнью.

Как вы думаете, каким духовным примером для людей, оказавшихся сегодня в отчаянии, может стать этот подвиг Селин Дион, преодолевшей тяжёлое и неизлечимое заболевание и вернувшейся на большую сцену спустя 6 лет? Какой её сильный голос и какая любимая песня волнуют вас больше всего? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой трогательной статьей, пропитанной истинной стойкостью и чудом искусства, со всеми близкими и любителями музыки!

Селин ДионPlenitud ArenaСиндром мышечных спазмовПарижская Олимпиада
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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