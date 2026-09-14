Гас Пойет высказался о карьере Криштиану Роналду

·30·Спорт
Гас Пойет высказался о карьере Криштиану Роналду

Легендарный нападающий Криштиану Роналду, несмотря на возраст и потерю былой скорости, продолжает забивать в чемпионате Саудовской Аравии столько, сколько пожелает. Известный тренер и бывший футболист Гас Пойет в интервью изданию GOAL поделился своим мнением о будущем португальской звезды и его дальнейших профессиональных достижениях. По словам специалиста, для игрока уровня «короля футбола» возможности в лиге Ближнего Востока по-прежнему безграничны. Об этом сообщает Goal.com .

В настоящее время опытный форвард, приближающийся к 41-летию, продолжает выступать в Саудовской Аравии по одному из самых высокооплачиваемых контрактов в мире, рассчитанному до лета 2027 года. По мере приближения срока окончания соглашения журналистов всё чаще интересует вопрос о его дальнейших планах и возможном завершении карьеры. По мнению Пойета, у Роналду достаточно потенциала, чтобы остаться в составе «Аль-Насра» на более долгий срок и даже продлить контракт с клубом.

Стремление к рекордам и семейный фактор

Как сообщает Goal.com, Гас Пойет в прошлом сезоне работал главным тренером в клубе «Аль-Халидж» и хорошо знаком с уровнем местного чемпионата. Он подчеркнул, что особенности и условия Саудовской Про-лиги позволяют Криштиану поддерживать высокую спортивную форму. Кроме того, сын футболиста, Криштиану-младший, обучается в академии этого клуба, и существует вероятность, что в будущем они могут сыграть в одной команде.

Еще одна важная мотивация для Роналду — достичь отметки в 1000 голов в официальных матчах. На данный момент португальцу осталось забить всего 21 мяч до этого исторического рубежа. Очевидно, что достижение этого результата к концу сезона 2026/27 стало одной из его главных целей. Несмотря на вопросы относительно его будущего в сборной и участия в Чемпионате мира 2026 года, клубные рекорды продолжают вдохновлять его.

Криштиану РоналдуГас ПойетАль-НасрСаудовская Про-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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