JONY сменил имя? Появившееся в интернете фото «паспорта» удивило фанатов

Вокруг JONY возникла очередная загадочная ситуация. В сети распространилось фото, на котором запечатлен якобы паспорт певица, где его имя указано как Массимо Торричелли (Massimo Torricelli), что вызвало различные домыслы среди фанатов.

Судя по снимку, он больше похож на отретушированный в Photoshop монтаж, чем на настоящий паспорт. Поэтому оснований утверждать, что JONY действительно сменил имя, пока нет.

«Массимо Торричелли» — это пока лишь имя на распространившейся в интернете фотографии.

Но почему именно это имя?

Любопытно, что снимок появился на фоне последних событий вокруг JONY. В связи с этим некоторые поклонники предполагают, что это может быть не просто шутка или монтаж, а намек на будущий проект певца — тизер.