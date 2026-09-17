Xiaomi выпустила ванночку для ног Mijia Стерилизинг Фут Бат 2

·25·Технологии
Xiaomi выпустила ванночку для ног Mijia Стерилизинг Фут Бат 2

Компания Xiaomi объявила о начале приема предварительных заказов на новое устройство для поддержания здоровья в домашних условиях — ванночку для ног Mijia Стерилизинг Фут Бат 2. Согласно данным иксбт.ком, этот гаджет, оснащенный современными технологиями, позволяет пользователям проводить водные процедуры более комфортно и безопасно, а также эффективно снимать повседневную усталость. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем материале.

Ценовая политика нового устройства сформирована поэтапно: его рекомендуемая стоимость составляет 499 юаней. Начальная цена установлена на уровне 419 юаней, а текущая цена на этапе предварительных продаж составляет 409 юаней. Официальные продажи устройства запланированы на 22 сентября текущего года в 10:00. Также для покупателей предлагается дополнительный набор для ухода за ногами по цене 59 юаней.

Безопасность и современная стерилизация

Одним из важнейших преимуществ устройства является запатентованная система УВ-стерилизации, встроенная в его внутреннюю часть. Ультрафиолетовый элемент расположен непосредственно внутри каналов для воды, что, по заявлению производителя, обеспечивает чистоту на уровне 99,9% без риска прямого облучения пользователя.

Высота резервуара для воды в модели Mijia Стерилизинг Фут Бат 2 была увеличена до 382 мм. Это позволяет доводить уровень воды до голени, обеспечивая более глубокие и комплексные тепловые процедуры. Мощность устройства составляет 950 В, температуру можно регулировать от 35 до 48 градусов с шагом в 1 градус, а таймер можно настроить на время от 5 до 60 минут.

Массаж и уникальный эффект «тропического дождя»

Устройство оснащено функциями трехзонного роликового массажа для различных частей стопы, поддержкой свода стопы и ударным массажем пяток. В комплект также входит мягкая массажная подушка из материала ТПЭ.

Одной из ключевых особенностей устройства является съемная система распыления, которая создает эффект «тропического дождя». Центробежный насос подает воду к распылителям, а высоту потока можно регулировать в трех положениях. Эта технология обеспечивает мягкое воздействие струй или капель воды на верхнюю часть стопы и лодыжки, эффективно расслабляя и согревая ноги.

Для повышения удобства использования гаджет оснащен семиуровневой системой защиты, колесиками для легкого перемещения, скрытой ручкой, а также съемным моющимся фильтром.

XiaomiMijiaВанночка для ногТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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