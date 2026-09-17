Ханде Эрчел решилась на резкие перемены: новый цвет волос вызвал критику фанатов

·75·Культура
Ханде Эрчел решилась на резкие перемены: новый цвет волос вызвал критику фанатов

Известная турецкая актриса Ханде Эрчел снова оказалась в центре внимания поклонников из-за неожиданной смены имиджа. Актриса перекрасила волосы в блонд и предстала в совершенно непривычном для себя образе.

Фото и видео с новым обликом Ханде Эрчел распространились в социальных сетях. Смена цвета волос актрисы вызвала неоднозначную реакцию среди фанатов.

Новый образ актрисы был воспринят как неожиданная перемена.

Если одни поклонники подчеркнули, что новый цвет волос ей не идет, то другие продолжают активно обсуждать новый имидж актрисы. Является ли это изменение постоянным или же это образ для нового проекта — пока неизвестно. По этой причине ее фанаты с интересом ждут следующих появлений Ханде Эрчел.

Ханде ЭрчелСмена цвета волосРеакция фанатовТурецкая актриса
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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