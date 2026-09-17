На станции метро распространился неприятный запах: стало известно, что стало причиной

Неприятный запах, распространившийся на территории станции метро «Амир Темур хиёбони» в Ташкенте, привлек внимание пассажиров. В социальных сетях появились сообщения о том, что вокруг станции исходит зловонный запах.

По данным «Тошкент метропоliteni», неприятный запах не связан с проблемами в работе метро.

Причиной этого стала неполадка, возникшая в сетях канализации на проспекте Мустақиллик. Сообщается, что запах, вызванный неисправностью в системе сточных вод, ощущался и на территории станции «Амир Темур хиёбони».

Таким образом, был установлен источник запаха, вызвавшего обсуждения в социальных сетях.