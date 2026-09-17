Китай вывел на орбиту новые спутники для своего аналога Starlink — СатНет

·36·Технологии
Китай вывел на орбиту новые спутники для своего аналога Starlink — СатНет

Китай сделал очередной важный шаг в развитии космических исследований и глобальной интернет-сети. Страна успешно вывела на орбиту очередную группу спутников связи СатНет, работающих на низкой околоземной орбите. Ожидается, что эта инициатива еще больше усилит конкуренцию на мировом рынке спутникового интернета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, запуск состоялся 17 сентября в 08:32 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. С помощью ракеты-носителя КЗ-12 на орбиту была успешно выведена 25-я группа спутников СатНет. Об этой успешной миссии официально заявила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (КАСК).

Ракетные технологии нового поколения

Ракета КЗ-12, отправившаяся в космос, представляет собой современный двухступенчатый жидкостный носитель с уникальными техническими характеристиками. Ее начальная тяга составляет 5000 кВ, а длина ракеты достигает 59 метров. Диаметр обтекателя может составлять 5,2 или 4,2 метра в зависимости от объема полезной нагрузки.

Данная ракета способна доставить на низкую околоземную орбиту не менее 12 тонн полезной нагрузки, а на солнечно-синхронную орбиту — до 6 тонн. Текущий запуск стал восьмым в истории для КЗ-12 и четвертым в 2026 году.

Масштабная космическая программа

Китай последовательно расширяет свою космическую инфраструктуру, активно развивая системы спутниковой связи, навигации и метеорологии. В настоящее время страна не только эксплуатирует собственную национальную орбитальную станцию, но и тестирует технологии для будущих лунных миссий.

Деятельность страны не ограничивается только орбитами Земли и Луны. Китайские научные круги также глубоко изучают возможности будущих миссий к Марсу и астероидам. Напомним, что Китай установил собственный рекорд в космической отрасли, совершив 92 космических запуска только за 2025 год.

SatNetКосмос КитаяStarlinkCZ-12Космические технологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Число активных пользователей КолорОС превысило 770 миллионовЧисло активных пользователей КолорОС превысило 770 миллионовСегодня, 12:52Xiaomi выпустила ванночку для ног Mijia Стерилизинг Фут Бат 2Xiaomi выпустила ванночку для ног Mijia Стерилизинг Фут Бат 2Сегодня, 11:59iPhone 18 Pro Max обошел Galaxy S26 Ultra по скорости зарядкиiPhone 18 Pro Max обошел Galaxy S26 Ultra по скорости зарядкиСегодня, 11:25На поверхности Луны обнаружен огромный новый кратер, появившийся всего два года назадНа поверхности Луны обнаружен огромный новый кратер, появившийся всего два года назадСегодня, 10:51Сравнение камер iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 UltraСравнение камер iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 UltraСегодня, 10:26Спрос на смартфоны iPhone 18 Pro в Китае достиг рекордного уровняСпрос на смартфоны iPhone 18 Pro в Китае достиг рекордного уровняСегодня, 09:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр