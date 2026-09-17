Китай вывел на орбиту новые спутники для своего аналога Starlink — СатНет

Китай сделал очередной важный шаг в развитии космических исследований и глобальной интернет-сети. Страна успешно вывела на орбиту очередную группу спутников связи СатНет, работающих на низкой околоземной орбите. Ожидается, что эта инициатива еще больше усилит конкуренцию на мировом рынке спутникового интернета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, запуск состоялся 17 сентября в 08:32 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. С помощью ракеты-носителя КЗ-12 на орбиту была успешно выведена 25-я группа спутников СатНет. Об этой успешной миссии официально заявила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (КАСК).

Ракетные технологии нового поколения

Ракета КЗ-12, отправившаяся в космос, представляет собой современный двухступенчатый жидкостный носитель с уникальными техническими характеристиками. Ее начальная тяга составляет 5000 кВ, а длина ракеты достигает 59 метров. Диаметр обтекателя может составлять 5,2 или 4,2 метра в зависимости от объема полезной нагрузки.

Данная ракета способна доставить на низкую околоземную орбиту не менее 12 тонн полезной нагрузки, а на солнечно-синхронную орбиту — до 6 тонн. Текущий запуск стал восьмым в истории для КЗ-12 и четвертым в 2026 году.

Масштабная космическая программа

Китай последовательно расширяет свою космическую инфраструктуру, активно развивая системы спутниковой связи, навигации и метеорологии. В настоящее время страна не только эксплуатирует собственную национальную орбитальную станцию, но и тестирует технологии для будущих лунных миссий.

Деятельность страны не ограничивается только орбитами Земли и Луны. Китайские научные круги также глубоко изучают возможности будущих миссий к Марсу и астероидам. Напомним, что Китай установил собственный рекорд в космической отрасли, совершив 92 космических запуска только за 2025 год.