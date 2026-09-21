В работе iPhone 18 Pro выявлены проблемы из-за iOS 27

·7·Технологии
В работе iPhone 18 Pro выявлены проблемы из-за iOS 27

Пользователи новых флагманов последнего поколения — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — столкнулись с первыми серьезными проблемами в программном обеспечении. Видеоматериалы, распространившиеся в сети, вызывают вопросы к стабильности последних разработок Apple, так как в интерфейсе устройства наблюдаются заметные зависания. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, на видео, опубликованном инсайдером @тарунватс33, продемонстрирован процесс работы нового смартфона iPhone 18 Pro под управлением iOS 27. Как видно из кадров, интерфейс устройства в некоторых ситуациях вовсе не реагирует на действия, возникают неожиданные задержки.

Сбои в интерфейсе и жалобы пользователей

На видео отмечено, что при навигации по главному экрану происходят зависания, а нажатия на виджеты и элементы Пункта управления не всегда срабатывают. Также зафиксированы случаи, когда жесты на экране блокировки периодически полностью «замерзают».

В комментариях отмечается, что подобные несоответствия ограничиваются не только самой последней моделью, но и наблюдаются на прошлогодних устройствах iPhone 17. Это указывает на то, что проблема кроется не в аппаратной части, а в оптимизации операционной системы.

Технические новинки и старт продаж

Напомним, что модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max официально поступили в продажу 18 сентября. Ранее сообщалось, что благодаря специальному датчику в углу экрана компании Apple удалось уменьшить размеры Dynamic Island.

Уже в первый день продаж была проведена первая разборка устройства. Данный процесс подтвердил, что смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4056 mAh, а также расширенным модулем основной камеры и новой испарительной камерой.

iPhone 18 ProAppleiOS 27СмартфоныТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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