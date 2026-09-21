Эрлинг Холанд установил абсолютный рекорд в АПЛ

·43·Спорт
Эрлинг Холанд установил абсолютный рекорд в АПЛ

В очередном туре Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Сандерлендом» состоялось настоящее голевое шоу. Хотя хозяева поля одержали победу со счетом 5:3 и продлили свою беспроигрышную серию в сезоне, основное внимание в матче было приковано к историческому достижению Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным иксбт.ком и спортивных изданий, в этом матче в составе «Манчестер Сити» свои имена на табло записали Энцо Фернандес, Райан Шерки, а также Антуан Семеньо, оформивший дубль. Тем не менее, самое важное событие встречи произошло на 81-й минуте.

Норвежский нападающий поразил ворота соперника за девять минут до конца игры. Несмотря на то, что боковой арбитр изначально зафиксировал офсайд, система VAR тщательно изучила эпизод и справедливо засчитала гол.

Исторический результат и личный рекорд

Этот гол позволил Эрлингу Холанду забить всем 25 соперникам, с которыми он встречался в Премьер-лиге в составе «Манчестер Сити». «Сандерленд» оставался единственной командой, которой футболист не мог забить за свою карьеру, так как в двух матчах прошлого сезона ему не удавалось поразить ворота этого соперника.

Этот точный удар стал 117-м голом нападающего в АПЛ и пятым мячом в текущем сезоне. В результате он обошел Александра Исака, забившего за «Ливерпуль» в матче против «Борнмута», и стал единоличным лидером в гонке бомбардиров на данном этапе.

Яркий хет-трик игрока «Сандерленда»

Хотя Холанд установил главный рекорд, нападающий «Сандерленда» Брайан Бробби стал одним из главных героев матча. Он забил три гола в ворота «Манчестер Сити», оформив впечатляющий хет-трик.

Согласно статистическим данным, Брайан Бробби стал первым футболистом за последние шесть лет, которому удалось забить три гола в одном матче Премьер-лиги в ворота «Манчестер Сити». До этого последний раз трижды поразить ворота «горожан» удавалось Джейми Варди.

В то время как подопечные Энцо Марески продолжают свою победную поступь в чемпионате, этот матч привлек внимание болельщиков не только обилием голов, но и историческими рекордами.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиПремьер-лигаФутболРекорд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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