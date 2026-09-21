Райан Шерки заявил, что для него большая честь играть под руководством Зинедина Зидана

·24·Спорт
Райан Шерки заявил, что для него большая честь играть под руководством Зинедина Зидана

Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Сити» Райан Шерки выразил радость по поводу своего первого вызова в сборную под руководством легендарного специалиста Зинедина Зидана. Как сообщает Goal.com, 23-летний футболист с большим воодушевлением ожидает начала новой эры в главной команде страны и подчеркнул, что играть под началом Зинедина Зидана для него огромная честь. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время бывший легендарный игрок сборной Франции и экс-главный тренер «Реал Мадрида» готовится к своему дебюту во главе национальной команды. Во время текущей международной паузы Зинедин Зидан официально возглавит сборную Франции, что является историческим событием для футбольной общественности страны.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки был включен в первый состав, сформированный Зинедином Зиданом. 23-летний футболист, успевший провести 14 матчей и забить 2 гола за сборную Франции, сумел закрепиться в основном составе национальной команды.

Райан Шерки и Зинедин Зидан: начало новой эры

Желание играть под руководством одного из живых легенд французского футбола Зинедина Зидана вдохновляет молодое поколение. Райан Шерки, воспитанник «Лиона», не скрывает, что с нетерпением ждет начала тренировочного процесса.

В интервью телеканалу Канал+ Райан Шерки отметил: «Работать с новым главным тренером, особенно с Зинедином Зиданом, — это честь. Мы с нетерпением ждем начала работы с ним и хотим получить истинное удовольствие от этого опыта».

Райан Шерки, демонстрирующий отличную игру в составе «Манчестер Сити», прибыл в расположение сборной в великолепной форме. В последнем туре Английской Премьер-лиги его команда одержала победу над «Сандерлендом» со счетом 5:3, и в этом матче молодой полузащитник сумел отметиться забитым голом.

На счету футболиста, стабильно выступающего за «Манчестер Сити» в текущем сезоне, пока 4 гола и 2 результативные передачи во всех турнирах. В рамках чемпионата Англии он поразил ворота соперников 3 раза в 5 матчах.

Теперь все внимание приковано к Зинедину Зидану и сборной Франции под его руководством. Пока тренер начинает подготовку к своему первому матчу на международной арене, игроки команды приступили к сборам, чтобы изучить тактические идеи нового наставника.

Райан ШеркиЗинедин ЗиданСборная ФранцииМанчестер СитиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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