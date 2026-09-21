Искусственный интеллект звонит должникам: по всему Узбекистану запущен AI Калл-центр
В системе налогового администрирования Узбекистана начался новый этап внедрения передовых цифровых технологий в процесс работы с гражданами и предпринимателями. Налоговый комитет Республики Узбекистан внедряет специальную систему «AI Калл-центр» на базе искусственного интеллекта с целью налаживания связи с налогоплательщиками и взыскания просроченной задолженности. Новая цифровая система звонит гражданам, имеющим задолженность по налогам, через полностью автоматизированного голосового робота без человеческого фактора, предоставляя подробную информацию о сумме имеющегося долга и условиях его уплаты.
Проект был первоначально протестирован в пилотном режиме в отношении должников по налогу на имущество в Галляаральском районе Джизакской области и показал эффективность выше ожидаемой: ровно 52 процента налогоплательщиков, принявших звонок от робота, сразу и полностью погасили свой долг. В связи с такими огромными результатами испытаний Налоговый комитет принял решение расширить технологию на все регионы страны. Итак, с какого номера звонит робот, как граждане должны относиться к этим вызовам и насколько новая цифровая система облегчит нагрузку на госслужащих?
«Номер 71-202-23-23, результат в 52% и голосовой робот»: Важные детали проекта
Официальные факты и цифры по новому инновационному проекту Налогового комитета:
Специальный официальный номер: Звонки с использованием искусственного интеллекта гражданам осуществляются через единый официальный номер телефона 71-202-23-23;
Испытания в Галляарале: Звонки были совершены должникам по налогу на имущество в Галляаральском районе Джизакской области, выбранном в качестве пилотного проекта;
Рекордный уровень выплат: 52 процента граждан, общавшихся с голосовым помощником, полностью погасили свой долг без каких-либо мер принудительного исполнения;
Снижение нагрузки на сотрудников: За счет того, что робот совершает тысячи звонков одновременно, резко сокращаются излишний ручной труд и бумажная волокита государственных налоговых инспекторов;
Внедрение по всей республике: После успешного опыта система запускается в массовом порядке против задолженностей в городе Ташкенте и всех областях.
Работа с налогоплательщиками: Сравнение традиционного метода и АИ-системы
Показатели изменений в информировании о задолженности:
Критерии и направления
Традиционный метод (Труд инспекторов)
Новая система AI Калл-центра
Способ общения
Звонки инспекторов или бумажное уведомление
Автоматизированный звонок через интеллектуального голосового робота
Номер для связи
Различные личные или городские номера
Единый официальный номер: 71-202-23-23
Эффективность в тесте
Долгосрочная и низкая динамика выплат
52 процента получивших звонок полностью погасили долг
Скорость охвата
Звонки ограниченному числу людей в день
Охват тысяч налогоплательщиков за несколько минут
Человеческий фактор и ошибки
Субъективный подход и недоразумения
Передача точной и четкой официальной финансовой информации
Экономическая и цифровизационная экспертиза: Зачем понадобился AI Калл-центр?
Основные выводы экспертов в области информационных технологий и налоговой системы:
Психологический барьер и своевременное напоминание: Многие граждане намеренно не отказываются от уплаты налогов, а просто забывают сроки; звонок вежливого искусственного интеллекта позволяет оплатить задолженность до того, как она дойдет до суда или БПИ;
Экономия государственных расходов: Расходы на печать бумажных писем, отправку по почте и походы по домам с предупреждениями сводятся к нулю;
Четкий фильтр против мошенничества: Объявив единый номер 71-202-23-23, Налоговый комитет намерен предотвратить мошеннические звонки с различных сомнительных номеров;
Пополнение местных бюджетов: Налоги на имущество и землю поступают напрямую в бюджеты районов и городов, что ускоряет финансирование благоустройства дорог, школ и детских садов.
Применение искусственного интеллекта в налоговой системе стало еще одним большим шагом к «умному» управлению государственными услугами в Узбекистане.
По вашему мнению, сможет ли предупреждающий звонок искусственного интеллекта приучить граждан вовремя платить налоги? Готовы ли вы общаться с роботом, если вам тоже поступит звонок с номера 71-202-23-23? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой важной новостью об официальном номере со всеми своими близкими и знакомыми предпринимателями, чтобы не попадать на лишние штрафы!
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