Искусственный интеллект звонит должникам: по всему Узбекистану запущен AI Калл-центр

В системе налогового администрирования Узбекистана начался новый этап внедрения передовых цифровых технологий в процесс работы с гражданами и предпринимателями. Налоговый комитет Республики Узбекистан внедряет специальную систему «AI Калл-центр» на базе искусственного интеллекта с целью налаживания связи с налогоплательщиками и взыскания просроченной задолженности. Новая цифровая система звонит гражданам, имеющим задолженность по налогам, через полностью автоматизированного голосового робота без человеческого фактора, предоставляя подробную информацию о сумме имеющегося долга и условиях его уплаты.

Проект был первоначально протестирован в пилотном режиме в отношении должников по налогу на имущество в Галляаральском районе Джизакской области и показал эффективность выше ожидаемой: ровно 52 процента налогоплательщиков, принявших звонок от робота, сразу и полностью погасили свой долг. В связи с такими огромными результатами испытаний Налоговый комитет принял решение расширить технологию на все регионы страны. Итак, с какого номера звонит робот, как граждане должны относиться к этим вызовам и насколько новая цифровая система облегчит нагрузку на госслужащих?

«Номер 71-202-23-23, результат в 52% и голосовой робот»: Важные детали проекта

Официальные факты и цифры по новому инновационному проекту Налогового комитета:

Специальный официальный номер: Звонки с использованием искусственного интеллекта гражданам осуществляются через единый официальный номер телефона 71-202-23-23 ;

Испытания в Галляарале: Звонки были совершены должникам по налогу на имущество в Галляаральском районе Джизакской области, выбранном в качестве пилотного проекта;

Рекордный уровень выплат: 52 процента граждан, общавшихся с голосовым помощником, полностью погасили свой долг без каких-либо мер принудительного исполнения;

Снижение нагрузки на сотрудников: За счет того, что робот совершает тысячи звонков одновременно, резко сокращаются излишний ручной труд и бумажная волокита государственных налоговых инспекторов;

Внедрение по всей республике: После успешного опыта система запускается в массовом порядке против задолженностей в городе Ташкенте и всех областях.

Работа с налогоплательщиками: Сравнение традиционного метода и АИ-системы

Показатели изменений в информировании о задолженности:

Критерии и направления Традиционный метод (Труд инспекторов) Новая система AI Калл-центра Способ общения Звонки инспекторов или бумажное уведомление Автоматизированный звонок через интеллектуального голосового робота Номер для связи Различные личные или городские номера Единый официальный номер: 71-202-23-23 Эффективность в тесте Долгосрочная и низкая динамика выплат 52 процента получивших звонок полностью погасили долг Скорость охвата Звонки ограниченному числу людей в день Охват тысяч налогоплательщиков за несколько минут Человеческий фактор и ошибки Субъективный подход и недоразумения Передача точной и четкой официальной финансовой информации

Экономическая и цифровизационная экспертиза: Зачем понадобился AI Калл-центр?

Основные выводы экспертов в области информационных технологий и налоговой системы:

Психологический барьер и своевременное напоминание: Многие граждане намеренно не отказываются от уплаты налогов, а просто забывают сроки; звонок вежливого искусственного интеллекта позволяет оплатить задолженность до того, как она дойдет до суда или БПИ;

Экономия государственных расходов: Расходы на печать бумажных писем, отправку по почте и походы по домам с предупреждениями сводятся к нулю;

Четкий фильтр против мошенничества: Объявив единый номер 71-202-23-23 , Налоговый комитет намерен предотвратить мошеннические звонки с различных сомнительных номеров;

Пополнение местных бюджетов: Налоги на имущество и землю поступают напрямую в бюджеты районов и городов, что ускоряет финансирование благоустройства дорог, школ и детских садов.

Применение искусственного интеллекта в налоговой системе стало еще одним большим шагом к «умному» управлению государственными услугами в Узбекистане.

По вашему мнению, сможет ли предупреждающий звонок искусственного интеллекта приучить граждан вовремя платить налоги? Готовы ли вы общаться с роботом, если вам тоже поступит звонок с номера 71-202-23-23? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой важной новостью об официальном номере со всеми своими близкими и знакомыми предпринимателями, чтобы не попадать на лишние штрафы!