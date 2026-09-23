Xiaomi представила первую газовую плиту с искусственным интеллектом

Бренд Xiaomi выпустил очередной инновационный продукт в линейке бытовой техники. По данным Иксбт.ком, новая Xiaomi Mijia Смарт Гас Стове 3 Max стала первой в истории компании газовой плитой, оснащенной технологиями искусственного интеллекта, что выводит безопасность и процесс приготовления пищи на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Данный кухонный прибор привлекает внимание своими передовыми функциями безопасности. В частности, устройство способно постоянно контролировать температуру посуды, определять присутствие человека на кухне и автоматически прекращать подачу газа в опасных ситуациях.

Умная система безопасности и инновационные датчики

Правая конфорка плиты оснащена специальным титановым зондом, устойчивым к температурам до 500 °К. Этот зонд находится в постоянном контакте с дном кастрюли или сковороды и передает данные в центральную систему. Искусственный интеллект определяет, когда жидкость в посуде выкипела или она нагревается пустой, и немедленно отключает газ.

Также перед устройством работает специальный радар, охватывающий расстояние до 0,9 метра. Если пользователь отходит от плиты, система через 30 минут подает предупреждающий сигнал, а через 60 минут полностью отключает конфорки.

Технические характеристики и управление

Обе конфорки устройства обеспечивают общую мощность 5200 В. Благодаря двухканальной системе подачи кислорода и 154 специальным отверстиям достигается равномерное распределение пламени. В результате коэффициент полезного действия (КПД) достигает 75 процентов, что на 12 процентов выше, чем у моделей предыдущего поколения.

Для удобства пользователей плита поддерживает два независимых таймера от 1 до 180 минут. Отслеживание температуры посуды в режиме реального времени, получение всех уведомлений и управление устройством осуществляются через приложение Mi Home.

Корпус устройства покрыт микрокристаллическим стеклом с гидрофобным и олеофобным нанопокрытием, устойчивым к пятнам и отпечаткам пальцев, что облегчает поддержание его чистоты.