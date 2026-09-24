«Азиатское дерби в Фергане»: все интриги перед матчем Узбекистана и Ирана

Вечером 24 сентября город Фергана окажется в центре внимания всего азиатского футбола: в 19:00 по ташкентскому времени на стадионе «Истиклол» начнется грандиозный международный товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и Ирана. Судить это принципиальное противостояние доверено бригаде арбитров во главе с известным и авторитетным российским рефери ФИФА Кириллом Левниковым. Для подопечных Фабио Каннаваро, которые впервые выходят на поле после исторического чемпионата мира, прошедшего летом на зеленых полях Северной Америки, эта игра имеет колоссальное значение. Завершая официальную паузу после Мундиаля, «белые волки» до конца 2026 года проведут три крупных испытания против Ирана, Сирии и Южной Кореи.

Для команды Каннаваро, потерпевшей 4 поражения в последних пяти матчах, столкновение в Фергане — идеальная возможность прервать неприятную серию и продемонстрировать мощь обновленного состава. Привлечение в расположение сборной наряду с основными звездами, такими как Абдуқодир Ҳусанов, Элдор Шомуродов и Аббос Файзуллаев, молодых легионеров, блистающих в лигач Швейцарии, Бельгии, России и Азербайджана — Бехруза Каримова, Махмуда Махамаджонова, Умарали Рахмоналиева, Джахонгира Орозова и Мухаммадали Уринбоева, — вызвало пик интереса у болельщиков. А сборная Ирана считается крепкой командой, которая сыграла вничью с Египтом, Бельгией и Новой Зеландией на групповом этапе Мундиаля и довела свою беспроигрышную серию до 6 матчей (29 сентября они сыграют с Россией).

Итак, будут ли остановлены в Фергане персы, которые не проигрывают Узбекистану в последних 6 очных матчах, какой результат покажут молодые легионеры Каннаваро и кто имеет преимущество в истории из 18 противостояний?

«Свисток Левникова, европейские легионеры и 6 ничьих подряд»: 5 главных пунктов матча

Самые важные факты и детали перед центральной встречей в Фергане:

Старт в Фергане в 19:00: Первое международное испытание после Мундиаля пройдет 24 сентября в Фергане;

Под контролем Кирилла Левникова: Матч обслуживает бригада во главе с арбитром высшей категории России Кириллом Левниковым;

План Каннаваро сломать неприятную серию: Наша сборная, проигравшая четыре раза в последних пяти матчах, намерена поставить точку в серии поражений;

Десант молодых легионеров: К Ҳусанову, Шомуродову и Файзуллаеву присоединились выступающие в Бельгии, Швейцарии и России Каримов, Орозов, Махамаджонов и Уринбоев;

6-матчевая беспроигрышная серия Ирана: Иранцы, сыгравшие вничью с Бельгией и Египтом на Мундиале, не проигрывают в последних 6 матчах, однако и сами не могут обыграть Узбекистан в последних 6 очных встречах.

Узбекистан — Иран: История очных встреч и сравнение текущего состояния команд

Анализ статистики из 18 матчей соперников и важных показателей:

Показатели и аспекты Национальная сборная Узбекистана Национальная сборная Ирана Главный тренер команды Фабио Каннаваро (Италия) Амир Галенои (Иран) Общее количество очных матчей (18) 2 победы, 6 ничьих 10 побед (общее преимущество) Баланс в товарищеских матчах (6) 0 побед, 2 ничьи 4 победы Последняя очная встреча (18.11.2025) Основное время 0:0, победа по пенальти Основное время 0:0, поражение по пенальти Тенденция в последних 6 очных матчах Не проигрывает Ирану (5 ничьих) Не может победить Узбекистан Динамика голов (последние 2 матча) Не пропустила голов от Ирана Не смогла забить Узбекистану Спортивная форма в последних матчах 4 поражения в последних 5 матчах Беспроигрышная серия в последних 6 матчах

Футбольная экспертиза и тактический анализ: Чего ждать от матча в Фергане?

Выводы международных спортивных аналитиков и футбольных экспертов:

«Синдром ничьих» и малорезультативный прагматизм: Ровно пять из последних шести матчей между Узбекистаном и Ираном завершились вничью, а в последних двух играх был забит всего один гол; поскольку обе команды действуют предельно организованно в обороне и физически крепки, в Фергане ожидается не открытый и результативный футбол, а тяжелая позиционная борьба в центре поля;

Европейская тактическая адаптация Каннаваро: Итальянский специалист активно привлекает в состав молодежь, выступающую в европейских чемпионатах; Абдуқодир Ҳусанов («Ланс») в защите, Аббос Файзуллаев в полузащите и Элдор Шомуродов («Рома») в нападении являются главными стержневыми игроками; их связка с новыми молодыми легионерами станет ключом к преодолению физического давления Ирана;

Фактор Кирилла Левникова: Игры между Ираном и Узбекистаном всегда богаты на высокие эмоции, грубые фолы и стычки; назначение строгого российского рефери послужит сдерживанию любых эмоций на поле и обеспечению честной борьбы;

Психологический стимул и фундамент будущего: Победа над таким опытным и не проигрывающим соперником, как Иран, перед сложными товарищескими матчами против Сирии и Южной Кореи в конце 2026 года предоставит проекту Каннаваро огромный кредит доверия со стороны болельщиков и руководства.

Сегодня на зеленом поле Ферганы два крупных гранда азиатского футбола проведут настоящую тактическую битву не только за результат, но и за престиж на континенте.

Как вы думаете, смогут ли подопечные Фабио Каннаваро положить конец 6-матчевой беспроигрышной серии Ирана в очном противостоянии в Фергане? Действия какого из наших звездных игроков (Шомуродова, Файзуллаева или Ҳусанова), по вашему мнению, решат судьбу матча? Оставляйте свои личные прогнозы в комментариях и делитесь статьей, посвященной важнейшему азиатскому дерби после Мундиаля, со всеми любителями футбола!