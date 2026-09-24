Энтони Гордон признался, что был шокирован спорным решением Томаса Тухеля

Обсуждения драматического поражения сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ не утихают. Нападающий «Барселоны» Энтони Гордон впервые высказался о спорных тактических решениях, определивших исход матча, и признался, что был крайне удивлен ранней заменой, проведенной главным тренером Томасом Тухелем. Это поражение остается главной темой на первом сборе английской команды после летнего сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, сборная Англии вела в счете благодаря точному удару Энтони Гордона, когда до исторического выхода в финал оставалось всего 20 минут. Однако после того, как Томас Тухель, стремясь удержать преимущество, заменил нападающего на защитника Эзри Консу, динамика игры резко изменилась. Эта осторожная замена позволила сопернику усилить давление, и южноамериканцы в итоге сравняли счет и вырвали победу.

Тактические ошибки и тренерские просчеты

Хотя главный тренер Томас Тухель сначала раскритиковал команду за неспособность контролировать мяч, позже он признал, что его чрезмерно осторожные решения были приняты слишком рано. Переход на схему 5-4-1 отдал инициативу сопернику и вызвал недопонимание как у болельщиков, так и у футболистов. 25-летний игрок подчеркнул, что в тот момент чувствовал себя идеально как физически, так и психологически.

«Да, честно говоря, я был шокирован», — сказал Гордон, бывшая звезда «Ньюкасла». «Потому что я только что забил гол. Я из тех игроков, которые показывают себя с лучшей стороны, когда действуют на адреналине. Если я забиваю, то обычно не провожу плохой матч, потому что моя уверенность в себе взлетает до небес. Особенно в той ситуации, на такой большой сцене, я чувствовал себя великолепно».

Объяснение Томаса Тухеля

Сам Томас Тухель не скрывал, что на его решение повлияли сильное давление и чрезмерная усталость команды. Тренер признал, что перед перерывом на водопой соперник создал опасный момент, и команда испытывала физические трудности. Погодные условия и череда тяжелых выездов истощили силы футболистов.

«Мы были близки к тому, чтобы пропустить гол перед перерывом на водопой. Тогда я подумал, что мы не выживем, это будет катастрофа», — признался Тухель. «Затем я решил, что нужно переходить на пять защитников, на схему 5-4-1. Но для этой идеи было еще слишком рано».

В настоящее время сборная Англии собралась на базе «Сент-Джордж Парк» и проводит детальный анализ этого тяжелого поражения. Члены команды стремятся сделать правильные выводы из допущенных ошибок и подготовиться к предстоящим турнирам.