Гарри Кейн рассказал о драматическом поражении от Аргентины

·60·Спорт
Гарри Кейн рассказал о драматическом поражении от Аргентины

Нападающий «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн признался, что тяжелое поражение от национальной команды Аргентины стало самым болезненным воспоминанием в его карьере. Это драматичное и обидное выбывание было отмечено как самая низкая точка в его международной карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на неудачу в полуфинале чемпионата мира на стадионе «Метлайф», спустя десять недель «Три льва» под руководством Томаса Тухеля вступают в новый этап. Команда фокусируется на предстоящей Лиге наций и Евро-2028, однако психологический удар от матча с Аргентиной все еще дает о себе знать.

Поражение и его последствия

Неудовлетворительный результат оказал настолько сильное влияние, что 33-летний форвард не смог смотреть решающий финальный матч между Испанией и Аргентиной. Вместо этого он был вынужден отвлечься, играя в гольф в Нью-Йорке. По мнению футболиста, этот провал причинил ему даже больше боли, чем незабитый пенальти в Катаре.

Как сообщает издание Goal.com, в своем интервью Кейн подчеркнул, что главной проблемой стал отказ команды от своего фирменного стиля игры. Он добавил, что поражение вопреки собственным принципам сделало ситуацию еще более тяжелой.

Задачи на будущее и выводы

Опытный капитан сборной Англии, проведший 121 матч, признал, что проблемы в противостоянии с сильными соперниками на решающих стадиях крупных турниров сохраняются. По его словам, это может быть связано с менталитетом, личностями или тактическим направлением на поле.

Внутри команды требуются глубокие дискуссии по этому вопросу. Гарри Кейн настаивает на том, что этот горький опыт должен стать мощным стимулом для сохранения своего стиля игры под высоким давлением в будущем.

Гарри КейнАргентинаАнглияБаварияЧМ-2026
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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