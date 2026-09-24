Представлена уникальная прозрачная версия флагмана Xiaomi 18 Pro Max
Как сообщает издание Иксбт.ком, компания Xiaomi продемонстрировала на «живых» фотографиях специальную прозрачную версию своего одного из самых передовых флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro Max. Это устройство, сочетающее в себе сверхвысокие технологические характеристики и необычный дизайн, вызывает большой интерес у любителей технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Новая модель оснащена 16 GB оперативной и 1 TB встроенной памяти, а её цена составляет 10 999 юаней. Корпус смартфона выполнен в привлекательном прозрачном красном цвете. Специальная пленка создает объемную текстуру, позволяя пользователям детально рассмотреть стилизованные элементы внутренней структуры устройства. Также в комплект входят прозрачное зарядное устройство красного цвета и кабель.
Передовые возможности экрана и дополнительный дисплейОдной из главных особенностей смартфона является дополнительный экран Магик Скрин на задней панели. В новой версии этот экран стал более плоским и безупречно интегрирован в корпус. На нем отображаются уведомления, виджеты и мини-игры. Функция AI Версатиле Скрин на базе искусственного интеллекта помогает создавать персонализированный контент и уникальные обои.
На момент запуска было объявлено о доступности более 100 карточек для заднего экрана. Ожидается, что в конце декабря устройство получит дополнительные возможности искусственного интеллекта. Основной дисплей СуперПиксел 2.0 обеспечивает пиковую яркость 4000 нит, охват БТ.2020 и технологию ЛТПО с частотой 1–120 Hz.
Высокая производительность и камеры ЛеикаТехническая мощность устройства базируется на процессоре Snapdragon 8 Супер Эдитион шестого поколения. Также он оснащен огромным аккумулятором емкостью 8500 mAh, стандартами защиты от воды и пыли ИП66, ИП68 и ИП69, а также технологией УВБ.
В плане фотовозможностей модель также удерживает лидерство. Модуль камер, созданный в сотрудничестве с Леика, включает 200-мегапиксельный основной датчик, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Кроме того, для уникальных кадров добавлена новая функция съемки с искусственным интеллектом под названием Легендарй Момент.
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