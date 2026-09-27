Саида Раметова вручила награду Юкселю Аксу — режиссеру фильма «Смотри, почтальон идет»

Вчера, 26 сентября, в Ташкенте в рамках «Дней турецкого кино» прошло мероприятие. На нем народная артистка Узбекистана Саида Раметова вручила награду турецкому режиссеру Юкселю Аксу.

Юксель Аксу ведет деятельность в турецком кинематографе в качестве режиссера и сценариста. Он является режиссером и автором сценария фильма «Bak Postacı Geliyor» («Смотри, почтальон идет»), снятого в 2025 году. Он также известен по фильму «Dondurmam Gaymak» («Мороженое с каймаком»), вышедшему в 2006 году.

Мероприятие «Дни турецкого кино» проходит с 25 по 29 сентября во Дворце киноискусства Узбекистана. В программу вошел и фильм Юкселя Аксу «Смотри, почтальон идет».