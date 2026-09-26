Знаменитые турецкие актеры в Ташкенте: Серкан Чайоглу и Озге Гюрель встретились с поклонниками

·4·Культура
Знаменитые турецкие актеры в Ташкенте: Серкан Чайоглу и Озге Гюрель встретились с поклонниками

Хорошо знакомые узбекским зрителям по турецким сериалам актеры Серкан Чайоглу и Озге Гюрель посетили Ташкент. Они приняли участие в церемонии открытия «Дней турецкого кино» и встретились с поклонниками.

В ходе мероприятия журналисты задали актерам вопрос об их первом визите в Узбекистан.

«Да, впервые. Вчера мы были в Ташкенте, а сегодня находимся в Самарканде. Нам очень понравилось. Этот наш визит получился коротким, но в следующий раз он продлится дольше», — ответили актеры.

Из их слов следует, что короткая поездка по Узбекистану оставила у них хорошие впечатления. Участие Серкана Чайоглу и Озге Гюрель в церемонии открытия «Дней турецкого кино» стало одной из долгожданных встреч для любителей узбекского кинематографа.

В ходе мероприятия актеры пообщались с поклонниками и ответили на различные вопросы журналистов.

Первый визит актеров в Узбекистан пока оказался недолгим. Однако они выразили желание провести в нашей стране больше времени в следующий раз.

Серкан ЧайоглуОзге ГюрельДни турецкого киноТашкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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